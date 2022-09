Le prince George photographié en train de tirer la langue aux funérailles : cette grimace passée inaperçue...

La présence des enfants de Kate Middleton et du prince William a de nouveau retenu toute l'attention. Si l'absence du plus jeune, le prince Louis, a été regrettée par les fans, le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, ont brillé par leur dignité et leur sobriété en ce moment si émouvant. La fille du prince et de la princesse de Galles a une nouvelle fois fait preuve d'un caractère bien trempé, lors des obsèques de son arrière-grand-mère, notamment en le rappelant à l'ordre lors de la révérence. Mais il y a bien eu un moment où l'aîné du clan Cornouailles, anciennement Cambridge, a échappé au regard vigilant de sa cadette.

En effet, le prince George a été photographié en train de tirer la langue alors qu'il se rendait à Windsor après les funérailles de la reine en l'abbaye de Westminster. Le photographe amateur Matt White, 30 ans, a pris la photo, montrant l'enfant de 9 ans tirant la langue, hors de la vue de sa mère, Kate Middleton, qui était assise derrière ses deux aînés. Alors qu'ils ont rejoint la famille royale au Committal Service de la chapelle St George à Windsor, c'est à ce moment là que le photographe a immortalisé la scène. Ce dernier a d'ailleurs réalisé avoir réussi ce cliché, seulement dans l'après-midi de lundi. "J'avais vu Prince George et Kate passer et prendre une photo de leur voiture, mais ce n'était qu'une photo très rapide, donc je ne pensais pas que ce serait si bien. Je n'ai réalisé que plus tard, en regardant les photos, que George faisait cette tête, a-t-il confié au Daily Mail. C'était assez drôle de prendre une photo – d'autant plus qu'il est maintenant deuxième pour le trône et que son frère a fait la même chose au Jubilé."