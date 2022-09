Diaporama : Le prince George photographié en train de tirer la langue aux funérailles : cette grimace passée inaperçue...

Le prince George de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901.

Info - Kate Middleton arbore un collier de quatre rangs de perles au fermoir en diamant et des boucles d'oreilles en diamants et perles de Bahrein ayant appartenu à Elizabeth II - Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022.