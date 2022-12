George, Charlotte et Louis de Galles gâtés par Charles III : cet adorable moment privilégié avec ses petits-enfants

C'est un grand-père gaga, un roi qui oublie parfois ses fonctions pour ses trois petits-enfants : à 74 ans, Charles III veille sur les jeunes George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) de Galles comme sur la prunelle de ses yeux. Très proche, d'ailleurs, de son fils aîné, le prince William, et de sa belle-fille, Kate Middleton, le souverain passerait beaucoup de temps avec le trio, comme n'importe lequel des papis.

Et ne comptez pas sur lui pour leur apprendre comment régner sur un pays ! Non, avec les trois bambins, le roi du Royaume-Uni agit comme n'importe lequel des grands-pères selon le magazine Secrets d'Histoires : jouant avec eux, il aime tout particulièrement leur lire des histoires. Et notamment Harry Potter, le plus britannique des petits héros !

Une information confirmée par sa femme, la reine Camilla, qui avait même précisé que Charles investissait beaucoup d'énergie dans l'exercice : "Charles aime prendre ses petits-enfants sur ses genoux et s'amuser avec eux pendant des heures. Il leur lit Harry Potter et imite toutes les voix", avait-elle confié lors d'une interview pour la BBC. En effet, il ne faut pas oublier que le roi Charles est un acteur né : le fils d'Elizabeth II a longtemps fait du théâtre, au plus grand désespoir de ses parents, et doit s'amuser pour enchanter les trois enfants. Qui, on en est sûrs, doivent adorer ces moments passés avec leur grand-père !

"GrandPa Wales" et Camilla "Gaga"

Le jeune trio, qui a trouvé le surnom original de "Grandpa Wales" pour le père de leur célèbre papa, est en tout cas chouchouté par Charles en privé... comme en public : contrairement à sa mère, la reine Elizabeth II, qui avait presque toujours une attitude distante avec les membres de sa famille devant les photographes, Charles n'hésite pas à leur montrer beaucoup d'affection.

En juin dernier, il avait notamment fait craquer le monde entier pendant le Jubilé en prenant sur ses genoux le petit Louis, surexcité par l'événement. Soulagée, Kate Middleton avait pu profiter de la parade. Et bizarrement, le petit garçon s'était brutalement calmé... Sans doute un peu impressionné ! Plus récemment, alors qu'il avait retrouvé son fils et sa belle-fille pour la messe Together at Christmas Carol, les photographes l'avaient vu prendre affectueusement dans ses bras les deux aînés, claquant une franche bise à leurs parents.