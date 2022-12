Le prince Louis "effronté" : grimaces et facéties, le fils de Kate Middleton se donne en spectacle à la messe de Noël !

C'est une grande première pour le petit prince Louis. Âgé de seulement 4 ans, le jeune souverain a effectivement rempli l'une de ses obligations royales en assistant à la messe de Noël, organisée le dimanche 25 décembre 2022 à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, dans le Norfolk. Forcément, le petit frère de George et Charlotte, 9 et 7 ans, était attendu au tournant puisqu'on ne l'avait plus vu faire d'apparition en public depuis cette fois où il avait été globalement ingérable, au balcon de Buckingham Palace, lors du jubilé de platine de son arrière-grand-mère, feu la reine Elizabeth II.

Grand absent des funérailles de la reine, sans doute dû à son jeune âge, le prince Louis a, une fois encore, fait le spectacle lors de la messe de Noël à laquelle la famille royale d'Angleterre a participé. Les trois enfants de Kate Middleton et du prince William ont fait fondre le coeur du Royaume Uni entier, mais c'est sans doute le petit dernier, vêtu d'un long manteau et d'un short court, qui a le plus attiré l'objectif des photographes présents dans l'assemblée. Le petit garçon n'a pas hésité à courir dans tous les sens, à faire des sourires, des "coucou" et des mimiques dont lui seul a le secret face à la foule, et il a notamment passé son temps à tirer sur la main de sa mère, la princesse de Galles, pour que celle-ci avance plus vite.

C'est ainsi qu'on l'aime

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont tous reçu de jolis cadeaux de la part des citoyens anglais amassés autour de l'église St Mary Magdalene de Sandringham, notamment des fleurs et des peluches du Père Noël et du très british ours Paddington. "J'adore tous les membres de la famille royale, surtout les enfants, explique une dame qui a voyagé de loin pour assister à cette scène, au Dailymail. Le prince Louis... j'adore le prince Louis. Il est toujours effronté, mais c'est Louis, et c'est ainsi qu'on l'aime." C'était une première, également, pour le roi Charles III, qui est venu saluer le peuple anglais lors de cette messe à la place de sa défunte mère. Inutile de dire que chacun a dû avoir une pensée pour Elizabeth II, pas seulement en cette occasion, mais aussi le soir du réveillon et le matin du 25 décembre, au pied du sapin...