Princesse Charlotte au concert royal de Noël : son adorable réaction émeut Kate, et un détail saute totalement aux yeux

Et ce détail n'a pas manqué de toucher les internautes, qui ont été nombreux à le remarquer sur Twitter. "La princesse Charlotte sourit comme la reine Elizabeth", "La princesse Charlotte est adorable", "Charlotte ressemble tellement à la reine", pouvait-on notamment lire. D'autres, quant à eux, ont été particulièrement émus du regard de fierté que Kate Middleton a lancé à sa fille au même moment. Sans doute avait-elle-même organisé ce moment rien que pour lui faire plaisir !

La famille royale unie pour Noël

Si ce concert a été diffusé, comme le veut la tradition, en ce 25 décembre, tout avait été enregistré en avance pour permettre à la famille royale (presque) entière de se rassembler à Sandringham, le domaine où ils ont célébré Noël tous ensemble comme ils le font chaque année. Et outre Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans), on a notamment pu y voir la princesse Anne, ses enfants, Peter et Zara Phillips, mais également ses petites filles Savannah (bientôt 12 ans), Isla (10 ans), Mia (8 ans) et Lena (4 ans).

Et on a pu y voir certains invités surprises : en effet, le prince Andrew, banni de la famille royale par son frère après l'affaire Epstein, était tout de même présent aux côtés de ses filles, les princesses Eugenie et Beatrice d'York. Et il n'était pas tout seul : son ex-femme Sarah Ferguson avait également fait le déplacement pour la première fois depuis leur divorce il y a 30 ans. Surprenant !