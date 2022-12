Cet "insigne privilège" offert à Meghan, auquel n'a jamais eu le droit Kate Middleton : William ironise !

Kate Middleton a bien mieux réussi son intégration que sa belle-soeur Meghan Markle au sein de la famille royale britannique, ce n'est un secret pour personne. La duchesse de Cambridge jouit d'une cote de popularité énorme chez nos voisins anglo-saxons et est récemment devenue princesse de Galles à la mort d'Elizabeth II. La femme du prince William est à la tête d'une famille de trois enfants, George (9 ans), Charlotte, (7 ans) et Louis (4 ans), qui captivent tous l'attention à chacune de leurs apparitions publiques. Le peuple anglais semble attendre avec impatience que Kate Middleton devienne un jour leur reine consort, en lieu et place de Camilla Parker-Bowles, épouse du roi Charles III.

De l'autre côté, l'Américaine Meghan Markle a bien du mal à remonter dans l'estime des fans de la famille royale britannique. Il faut dire que depuis leur départ vers les États-Unis, le couple formé par l'actrice américaine et le prince Harry est plus que décrié. Et même leurs bonnes actions et leur investissement dans des causes nobles ne semblent pas réussir à effacer leurs multiples déclarations à l'encontre de la famille royale dans des médias diverses. Meghan Markle a en effet fait savoir son mal-être au sein des Windsor, et le couple avait également accusé de racisme l'un des membres du clan. Et pourtant, il semblerait que lors des débuts de l'idylle entre le cadet de Diana et l'ex-star de Suits, Meghan a été plutôt bien accueillie, ayant même joui d'un privilège auquel Kate Middleton n'a jamais eu le droit.

Un privilège réservé aux femmes mariées

C'est ce que nous apprend en effet le livre I love Elizabeth II de Bertrand Deckers (éd. Robert Laffont). Le 24 décembre 2017, Meghan Markle est accueillie à Sandringham House pour le réveillon. Au deuxième étage de cette immense demeure, elle a bien du mal à trouver la porte qui mène à sa chambre. C'est encore cinq mois avant qu'elle n'épouse le prince Harry. Lors de son arrivée au château, le prince William ironise "Meghan rime avec Sandringham". En effet, il s'agit là d'un insigne privilège que fait la reine à l'actrice puisque jamais auparavant une fiancée royale – même Kate Middleton – n'a eu le droit de fêter le réveillon chez les Windsor. "Passer la nuit de la Nativité à Sandringham est une prérogative qui n'est, en principe", réservée qu'aux femmes mariées", lui a ainsi expliqué Harry.