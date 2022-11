Meghan Markle méconnaissable : totalement incognito pour une journée très spéciale

Heureuse en Californie avec son mari, le prince Harry depuis leur retour fracassant aux Etats-Unis fin 2019, Meghan Markle semble s'épanouir à Los Angeles près de ses proches. Entourée de ses amis mais surtout de sa mère Doria Ragland, avec qui elle vit une relation fusionnelle, la duchesse de Sussex reste souvent dans l'ombre, loin des regards de la famille royale.

Et notamment pour ses enfants, Archie et Lilibet (3 ans et demi et 18 mois), qui ne sont encore jamais apparus en public, malgré un voyage ultra-médiatisé au Royaume-Uni pour le Jubilé de platine d'Elizabeth II. Quelques mois plus tard, lorsque leurs parents étaient retournés en Europe pour une série de conférences et avaient dû rester à Londres après le décès de la souveraine, ils étaient en effet restés sous la garde de leur grand-mère (et probablement d'une armée de nourrices !) pendant près de deux semaines.

Un retour difficile pour Meghan Markle, vivement critiquée par certains médias et même par plusieurs badauds, qui avaient refusé de lui serrer la main. Souriante malgré tout, l'ancienne actrice de la série Suits n'avait rien laissé paraître aux côtés de son beau-frère et de sa belle-soeur, le prince William et Kate Middleton, avec qui les relations sont toujours très tendues.

Les deux duchesses auraient cependant eu le temps de faire un pas l'une vers l'autre selon les médias britanniques, puisqu'elles auraient profité de ces quelques jours ensemble pour discuter d'une éventuelle participation de la nouvelle princesse de Galles au podcast de Meghan Markle. Une réconciliation qui s'annonce toutefois compromise par les mémoires sulfureuses du prince Harry, attendues le 10 janvier prochain.

La pro de la tarte à la citrouille !

Mais loin de toutes ces préoccupations compliquées, Meghan Markle s'est vouée à aider les autres en fin de semaine dernière, à l'occasion de Thanksgiving. Au travers de sa fondation Archwell, la quadragénaire a en effet passé plusieurs heures à faire la cuisine bénévolement pour plusieurs centaines de femmes d'un foyer de Los Angeles.