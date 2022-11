Kate Middleton : Cette proposition de Meghan Markle qui pourrait tout faire basculer

Les périodes de deuil sont en général le timing parfait pour resserrer les liens d'une famille un peu distendue. C'est exactement ce qu'il s'est passé chez les Windsor à la mort de la reine Elizabeth II. Du moins en apparence car en grattant un petit peu, difficile de déceler l'évidence d'une complicité ou des liens indéfectibles qui unissaient le roi Charles, sa femme Camilla, Kate Middleton et William, princesse et prince de Galles avec Meghan Markle et le prince Harry , duchesse et duc de Sussex. Il faut dire que les relations entre les parents d'Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, avec le reste de la famille sont glaciales.

Mais un réchauffement entre Meghan Markle et Kate Middleton pourrait avoir eu lieu quand Meghan et Harry étaient encore présents sur le territoire britannique pour les divers hommages à la défunte Souveraine. D'après une source au très sérieux site The Express, Meghan Markle et Kate Middleton auraient été plus proches que ce qu'elles ont voulu montrer. A tel point que l'Américaine aurait demandé à sa belle-soeur d'être l'une des invitées de son podcast Archetypes dans les prochaines semaines.

Son émission ayant pour but de mettre en avant des femmes inspirantes et de briser des clichés, Kate Middleton fait partie des clientes parfaites : "Du point de vue de Meghan, il s'agissait de pouvoir entendre deux duchesses - elles l'étaient toutes les deux à l'époque - discuter de leur vie de famille, leur travail et de leur équilibre entre toutes ces obligations." La réponse donnée par Kate Middleton n'est pas encore connue mais si la maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, a accepté la proposition, il y a de fortes chances que l'enregistrement se déroule au moment de la venue de Kate et William en décembre aux Etats-Unis pour une remise de prix de la fondation pour l'environnement créée par le prince William.

Si cette petite réunion de famille ne semble pas totalement écartée, difficile de dire si elle aura bel et bien lieu. Les raisons ? Un certain protocole, empêchant les membres actifs de la famille royale de se confier comme ils l'entendent sur leur vie et le quotidien au sein du clan Windsor. Le principal obstacle reste la nature des relations entre Meghan, Harry et le reste de la famille depuis leur départ du Royaume-Uni. Leurs révélations choc à Oprah Winfrey a creusé un fossé qui semble s'approfondir de jour en jour. La sortie des mémoires du prince Harry en janvier ne devraient rien arranger...