Meghan Markle traitée comme une "bimbo" : ses révélations sur ce qu'elle désire pour sa fille Lilibet

Meghan Markle s'est exprimée sur l'avenir de sa fille Lilibet Diana, et notamment ce à quoi elle aspire pour elle. En raison de son parcours personnel et de comment elle a pu être traitée. C'est dans le dernier épisode de son podcast Archetypes, où elle a reçu Paris Hilton, que l'épouse du prince Harry a parlé du fait qu'elle a été appréciée seulement pour "sa beauté et non pour son cerveau". Et s'était également sentie traitée comme "une bimbo". Elle en a d'ailleurs discuté avec Paris Hilton, à l'occasion du nouvel épisode de son podcast. Si la duchesse de Sussex sait que son métier d'actrice lui a permis de "payer ses factures", elle n'a pas aimé ce que cela lui a fait ressentir. "Je n'aimais pas me sentir forcée à être sous tous les regards", a-t-elle exprimé sur Archetypes.

L'occasion de pouvoir révéler ce à quoi elle aspire pour sa fille Lilibet. En effet, Meghan Markle a déclaré qu'elle souhaitait que sa propre fille soit d'abord appréciée pour son cerveau – plutôt que pour sa beauté. La duchesse, qui est apparue dans Deal or No Deal (NBC) entre 2006 et 2007, a déclaré: "Je veux que notre fille aspire à être légèrement supérieure". "Ouais, je veux que ma Lili veuille être éduquée, qu'elle veuille être intelligente et qu'elle soit fière de ces choses-là", a-t-elle ajouté. Elle a reconnu avoir quitté la série ne supportant plus être objectivée sur scène. "J'ai ressenti à l'époque d'être réduit à cet archétype précis qu'est le mot bimbo", a confié la femme du prince Harry.

Faux cils et "rembourrage" de soutien-gorge

Elle a aussi révélé les coulisses de l'émission, et notamment que les autres femmes étaient obligées de "faire la queue" pour divers soins de beauté", notamment "rembourrage dans votre soutien-gorge", pour la pose des faux cils et autres extensions de cheveux. "Nous avons même reçu des bons de pulvérisation de bronzage chaque semaine parce qu'il y avait une idée très précise de ce à quoi nous devrions ressembler. Il ne s'agissait que de notre beauté", a déploré Meghan Markle. Mais la duchesse admet avoir eu elle aussi ses torts. La mère d'Archie et Lilibet a notamment reconnu devant Paris Hilton, qu'elle avait pu la "juger" par le passé. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui pouvait ne pas aller dans la vie d'une fille jolie, riche et célèbre.