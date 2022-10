Prince Harry : Sa relation difficile avec sa belle-mère Camilla, tous les détails bientôt dévoilés ?

Les membres de la famille royale sont affaiblis par la perte de la reine Elizabeth II, qui est morte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Chacun tremble désormais pour une autre raison : l'arrivée prochaine des mémoires écrites du prince Harry, qui devraient être publiées dans le monde entier durant le printemps 2023. Selon Random House, la maison d'édition qui s'occupe du livre et de sa promotion, le papa d'Archie et Lilibet s'apprête à produire un "portrait personnel honnête et captivant" mais également à raconter "les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises"... un contenu "explosif" qui a de quoi inquiéter les équipes de Buckingham Palace.

Selon le média Page Six, les mémoires du prince Harry promettent effectivement d'être "juteuses" et devraient dévoiler quelques "nouvelles histoires sur le passé dont il n'a pas parlé auparavant, à propos de son enfance". La famille royale, particulièrement nerveuse, craint énormément pour sa réputation, notamment à cause de deux points qui pourraient bien être abordés dans le livre. Premièrement, le duc de Sussex pourrait révéler le nom de la personne raciste qui réside à Buckingham Palace, qui se questionnait à propos de la couleur de peau d'Archie avant sa naissance, que Meghan Markle avait évoqué lors de son entretien coup de poing avec Oprah Winfrey. Harry pourrait également s'épandre sur la "relation difficile" qu'il entretient avec sa belle-mère, la reine consort, Camilla Parker Bowles.

Voilà bien longtemps que tout le monde est au courant que le prince Harry travaille sur son ouvrage. Cette initiative lui avait d'ailleurs joué des tours pendant le deuil national britannique et les funérailles de la reine Elizabeth II. L'époux de Meghan Markle avait effectivement été écarté de plusieurs dîners officiels et ses proches avaient beaucoup de mal à lui adresser la parole, craignant que leurs propos ne soient modifiés et utilisés contre eux. La duchesse de Sussex avait carrément été soupçonnée de porter un micro, sous sa robe, pour enregistrer la moindre de ses interactions lors des diverses processions déplaçant le corps de la reine...