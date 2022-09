Meghan Markle au coeur d'une improbable théorie : un détail de son look à Windsor a tout déclenché

Les intentions de Meghan Markle sont-elles aussi mauvaises qu'ils le prétendent ? D'autres internautes ont, en tout cas, calmé les ardeurs des plus radicaux en multipliant les hypothèses. Le rectangle observé peut aussi correspondre à la boucle d'une ceinture, à un glucomètre (permettant de mesurer le taux de sucre dans le sang), à un moyen de communication avec son personnel ou tout simplement à la forme prise par la robe de Meghan Markle en fonction de ses mouvements.

Quoiqu'il en soit, un proche de la duchesse de Sussex s'est exprimé sur le sujet, balayant d'un revers de main l'hypothèse la plus folle : "C'est n'importe quoi et extrêmement négatif de dire cela d'elle, a-t-il déclaré à Page Six. Bien sûr qu'elle ne portait pas de micro." La réputation de Meghan Markle auprès des fans de la Couronne britannique en a pris un sacré coup depuis qu'elle et le prince Harry ont pris leurs distances avec le clan Windsor. Nombreux sont ceux à penser depuis le départ que l'ex-actrice est l'unique responsable de ce choix. Malgré les prises de parole officielles des principaux intéressés pour démonter les rumeurs de tensions, ces dernières se font de plus en plus insistantes. C'est tout juste si les princes Harry et William prennent encore la peine de les masquer...