Meghan Markle enceinte ? Une folle rumeur agite la toile

La famille de Meghan Markle et du prince Harry va-t-elle s'agrandir ? Cette hypothèse, nombreux sont les internautes à la soutenir depuis que les deux frères se sont retrouvés ce samedi 10 septembre avec leurs épouses aux abords de Windsor. Alors que personne n'aurait misé sur un tel événement, Harry et William se sont affichés ensemble. Une manière d'effacer légèrement les rumeurs de tensions autour de leur relation et de montrer leur unité dans ces moments difficiles. Mais l'éventuelle réconciliation a laissé place à une folle rumeur.

Les internautes en sont persuadés. Meghan Markle est enceinte de son troisième enfant. En cause ? Les formes que l'ex-actrice a affichées dans sa robe noire. La duchesse de Sussex a dévoilé un tout petit ventre qui a suffi à enflammer la toile et enclencher les plus folles rumeurs concernant l'arrivée prochaine d'un petit frère ou d'une petite soeur pour Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an.

Les principaux intéressés n'ont évidemment pas réagi à la grossesse attribuée à Meghan Markle, l'esprit tourné vers la disparition de la reine Elizabeth II et sans doute aussi parce que la belle-soeur de Kate Middleton pourrait tout simplement ne pas être enceinte : les "formes" qui ont suscité les doutes sont autant celle d'une femme comme les autres. Une chose est sûre, si tel était le cas, Meghan Markle prendrait sûrement tout son temps avant de confirmer la nouvelle.

En novembre 2020, Meghan Markle prenait la parole dans une tribune du New York Times. L'actrice avouait avoir été victime d'une fausse couche avant de tomber enceinte de la petite Lilibet : "C'était un matin de juillet qui avait commencé de manière aussi ordinaire qu'un autre jour, avait-elle confié. Après avoir changé la couche d'Archie, j'ai ressenti une violente douleur, Je me suis assise sur le sol, avec mon fils dans les bras, en fredonnant une berceuse pour nous calmer tous les deux, cet air joyeux produisant un contraste frappant avec mon impression que quelque chose n'allait pas. Je savais, comme je serrais dans mes bras mon premier enfant, que j'étais en train de perdre le second." Un témoignage poignant qui avait ému bon nombre de fans...