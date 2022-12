Prince Andrew, paria de la famille royale et seul contre tous : son frère, le roi Charles, intraitable !

La trêve de Noël n'est pas vraiment d'actualité au sein de la famille royale britannique. Si les Windsor seront tous réunis ou presque dans la résidence de Sandringham où les fêtes de fin d'année sont en général célébrées, l'ambiance risque d'être un peu plus glaciale qu'à l'accoutumée. Le prince Andrew, convié aux festivités avec son ex-femme Sarah Ferguson et leurs filles Eugenie et Beatrice ainsi que leurs maris et leurs enfants, ne va peut-être pas passer le meilleur des moments de sa vie.

Depuis que son nom est apparu dans des témoignages concernant le scandale sexuel autour de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, la réputation du fils de la reine Elizabeth II en a pris un sacré coup. Accusé d'agression sexuelle par une supposée victime, le prince Andrew a été sauvé par un accord financier. Rayé de la vie publique royale par sa maman, le fiston préféré restait néanmoins protégé par la reine. Mais depuis sa mort au mois de septembre, les choses ont bien changé.

Le prince Charles, devenu roi à la mort d'Elizabeth II, ne compte pas faire de cadeaux à son petit frère. C'est la raison pour laquelle il l'a tout bonnement mis dehors d'après The Sun. Si les liens du sang sont toujours là, le roi Charles a un pouvoir sur le reste. Il a donc pris la décision de virer tout ce qui le concerne au palais de Buckingham. Le prince Andrew n'aura plus aucune affaire, plus de bureau ni même de personnel de communication. Le duc d'York n'a plus sa place dans la maison mère de la famille royale.

Harry et Andrew, les vilains petits canards

Les Windsor ont été servis en trahisons et scandales au cours des derniers mois écoulés. Outre les relations suspectes du prince Andrew avec de jeunes femmes, le prince Harry a lui aussi fait des siennes. Après l'interview accordée à Oprah Winfrey au printemps 2021, le duc et la duchesse de Sussex se sont livrés comme jamais dans un documentaire sur Netflix sobrement intitulé Harry & Meghan. L'occasion d'en apprendre plus sur leur histoire mais d'avoir leur version du Megxit et tous les détails compromettants pour la famille royale. Un cadeau empoisonné qui ne sera pas la seul. Le 10 janvier prochain, le prince Harry publiera ses mémoires...