Eugenie d'York amoureuse : sublime photo de mariage avec Jack pour une journée importante

Un mariage qui s'était déroulé en "petit comité", dans la chapelle Saint-George de Windsor, où la famille royale a l'habitude de célébrer des moments importants. Quelques mois auparavant, le prince Harry s'était notamment uni à Meghan Markle au même endroit, et cette fois encore la reine Elizabeth II et le prince Philip avaient fait le déplacement, eux qui étaient réputés pour être assez proches de leur petite fille.

Celle-ci avait également ses parents, le prince Andrew et Sarah Ferguson, pour l'entourer. Même divorcés, tous les deux continuent à bien s'entendre et à se soutenir dans toutes les épreuves. Pas question pour eux, donc, de manquer le mariage de leur fille ! Et ce, malgré la présence de la famille royale toute entière : celle que les Britanniques surnomment "Fergie" est toujours très proche du clan et a même, récemment, été invitée aux obsèques de la reine Elizabeth II.

Parmi les invités, la jeune mariée avait également pu compter sur ses cousins William et Harry avec leurs femmes et enfants, sur des célébrités comme Pippa Middleton, Cara Delevingne ou encore Kate Moss, mais également sur sa soeur aînée, Béatrice, dont elle est particulièrement proche et qui s'était mariée, quant à elle, deux ans plus tard, au coeur de la pandémie, lors d'une cérémonie très intimiste où avaient seulement été invités ses grands-parents, ses parents et sa soeur.

Et les deux soeurs, duchesses d'York, sont devenues maman la même année : Eugenie a d'abord donné naissance à son petit August en février 2021, avant que sa soeur ne devienne maman en août d'une petite Sienna.