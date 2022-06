Prince Harry : Arrivée prévue dans quelques heures à Londres pour le Jubilé, avec Meghan et les enfants !

Ce n'est plus qu'une question d'heures ! Alors que le Jubilé commencera ce jeudi 2 juin avec la parade traditionnelle Trooping the Colour, le prince Harry, son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants (Archie et Lilibet, 3 et 1 an) ont pris l'avion dans la journée de mardi à Los Angeles, selon plusieurs sources dont le Daily Mail. Après plus d'une douzaine d'heures de voyage, ils ne devraient plus tarder désormais à Londres, où ils sont attendus par les fans.

Le couple de Sussex, qui avait quitté la famille royale avec fracas en octobre 2019, revient pour la première fois officiellement ensemble au Royaume-Uni après un court passage il y a quelques semaines sur le chemin de La Haye, où ils allaient assister aux Invictus Games. Un grand retour qui pourrait bien effacer les polémiques de ces dernières années, notamment celle de leur interview à Oprah Winfrey, dans laquelle ils n'épargnaient personne.

En attendant de voir si le fils du prince Charles se réconciliera avec son frère, William, et avec son père, il pourra au moins leur présenter sa fille cadette, Lilibet, qui fêtera ses 1 an ce samedi et qu'ils n'ont encore jamais rencontrée. D'ailleurs, la petite fille devrait également faire la connaissance de la reine pour la première fois, alors que son grand frère Archie l'avait rencontrée avant le départ aux Etats-Unis.

Une grande réunion de famille

Toute la petite famille logera au Frogmore Cottage, la superbe maison qu'ils avaient habitée avant de déménager de l'autre côté de l'Atlantique et que la petite dernière ne devrait pas quitter, sous bonne garde de nounous. Un cottage qu'ils partageront avec la princesse Eugenie, la cousine du prince Harry, mais également avec le mari de cette dernière, Jack Brooksbank et avec leur fils, August, né en février 2021.

Ceux-ci, plutôt proches d'Harry, y vivaient à temps plein depuis deux ans mais viennent d'annoncer leur prochain départ au Portugal, où l'homme d'affaires travaillera désormais. Ils devraient cependant assister, comme toute la famille, à la messe de vendredi matin, où l'on attend également Beatrice, la soeur aînée d'Eugenie, son mari Edoardo Mapelli Mozzi ou bien Zara Phillips, leur cousine, accompagnée de son mari Mike Tindall.

Mais aucun d'entre eux, pas plus que le prince Harry, ne sera présent sur le balcon de Buckingham ce jeudi : évitant les différentes polémiques, la reine Elizabeth a décidé que seuls les membres actifs de la famille royale seraient présents (le prince Charles, le prince Edward, la princesse Anne ou encore le prince William et Kate Middleton notamment). Assuré par la couronne d'avoir un service de sécurité efficace, le prince Harry a quant à lui promis en échange de faire profil bas et ne devrait donc pas commenter cette décision.