Sarah Ferguson aux funérailles d'Elizabeth II : l'ex du prince Andrew en soutien de leurs filles Eugenie et Beatrice

Le temps semble suspendu à Londres où se déroulent les funérailles de la reine Elizabeth II ce lundi 19 septembre 2022. Sa Majesté a rendu son dernier souffle dans son château de Balmoral en Ecosse à l'âge de 96 ans le 8 septembre, faisant accourir sa famille à son chevet. En première ligne, Charles désormais roi, qui a pris la tête du royaume avec à ses côtés son épouse Camilla. Une procession particulièrement poignante s'est déroulée en présence de la famille royale vers l'abbaye de Westminster, notamment les deux frères "ennemis" William et Harry. Ils sont ensuite arrivés au sein de l'édifice religieux où sont rassemblés 2000 dignitaires du monde entier, parmi lesquels Emmanuel et Brigitte Macron mais aussi Sarah Ferguson qui n'est autre que l'ex-femme du prince Andrew, fils "à scandale" de la reine Elizabeth.

Jusqu'ici, Sarah "Fergie" Ferguson n'avait pas été invitée aux différentes cérémonies organisées depuis le décès d'Elisabeth II, en raison de son divorce d'avec le prince Andrew. Finalement, la célèbre mondaine âgée de 62 ans, la duchesse d'York a pris part à la cérémonie en l'honneur d'Elizabeth II. Elle est arrivée avec d'autres membres de la famille royale, mais n'a pas pris par la procession. Sarah Ferguson a divorcé en 1996 mais elle est restée proche du père de ses filles Eugenie (32 ans) et Beatrice (34 ans). Elle a aussi souvent été vue en train de discuter avec la reine lors d'événements comme Ascot. Elle a décrit la reine comme un mentor et une femme qui a cru en elle. "Ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma propre mère", a-t-elle confié dans le podcast Tea with Twiggy. En effet, Fergie a été abandonnée par sa mère Susan Barrantes quand elle était enfant, quand elle a refait sa vie en Argentine avec le joueur de polo Hector Barrantes. Elle est morte en 1998 dans un accident de voiture.

"Je l'admire", a-t-elle ajouté, soulignant sa modernité, sa flexibilité, sa compréhension, sa générosité et sa capacité à pardonner. "Pour moi, elle était une belle-mère incroyable et une amie. Je lui serai toujours reconnaissante pour sa bonté et pour être restée proche de moi même après le divorce. Elle va me manquer plus que ce que les mots peuvent exprimer. Selon People Magazine, son ex le prince Andrew et elle vont adopter les deux derniers chiens de la reine, les fameux corgis. C'est elle qui les avait trouvé, pour qu'Andrew les offre en cadeau à Sa Majesté. Une mission de taille qu'elle partage avec Andrew, avec qui elle continue de vivre malgré la rupture, et le scandale (Epstein) qui lui a fait perdre ses fonctions royales.

Le dernier voyage d'Elizabeth II

Ses funérailles achèvent un deuil national marqué par une immense vague d'émotion collective. Elle sera inhumée ce lundi soir dans l'intimité, dans le Mémorial George VI, annexe de la chapelle du château de Windsor où elle avait vécu ses dernières années. Elle reposera près de ses parents et du prince Philip décédé en avril 2021. Ils étaient restés mariés 73 ans.

Certains rêvaient d'une transition rapide avec le nouveau prince de Galles, son fils William, 40 ans. Mais Charles III a promis, comme sa mère, de servir toute sa vie. Solennel, rassembleur, accessible et inclusif, ses premiers pas ont rassuré, avec la présence apaisante de Camilla à ses côtés, même si ses écarts dus à son tempérament colérique ne sont pas passés inaperçus.