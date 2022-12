"Ah, c'est ce genre-là !" : Meghan Markle très déçue de son premier date avec Harry, le prince en sueur

Quand la nouvelle de la relation entre Meghan Markle et le prince Harry est tombée, de nombreuses célibataires ont dit définitivement adieu à leurs chances de connaître (peut-être) l'amour avec le célibataire le plus convoité du Royaume-Uni. Et les choses sont allées bien vite entre les deux. Seulement quelques semaines après leur rencontre, l'Américaine rejoignait le prince Harry en Afrique pour acter officiellement le début de leur romance. Une idylle qui aurait pu ne jamais voir le jour.

Comme le couple Sussex le raconte dans le documentaire, Meghan Markle et le prince Harry se sont donnés rendez-vous deux fois de suite à la même adresse londonienne. La première fois pour un verre, la seconde pour un vrai dîner à deux au cours duquel ils ont même pris leur premier selfie ensemble. Ces petits moments ensemble ont été mis en danger par un faux pas du prince lors de leur premier rendez-vous. Si Meghan Markle est arrivée la première sur les lieux, le prince Harry, lui, s'est fait désirer. Et c'est très en retard qu'il est arrivé.

"Je n'arrivais pas à comprendre ses raisons pour être en retard !" a commenté Meghan Markle. Heureusement, le prince Harry restait en contact avec elle tout le long de l'attente : "Mais il a continué à m'envoyer des SMS. Il textotait, 'Je suis dans les embouteillages. Je suis vraiment désolé. Je suis dans les embouteillages. Je suis tellement désolé.'... Je ne le connaissais pas à ce moment-là, donc je me suis dit, 'Ah, c'est ce genre là ? Compris.' Et je n'étais tout simplement pas intéressée par ça."

Le prince Harry complètement paniqué

Si Meghan Markle déteste être en retard, le prince Harry n'est pas vraiment du genre à apprécier cela non plus. Il était d'ailleurs complètement paniqué de louper le coche avec celle pour qui il sentait que le vent pouvait tourner : "Je flippais. J'étais en train de transpirer." Le prince Harry n'était donc pas au top en termes d'apparence mais force est de constater que la magie a opéré, pour leur plus grand bonheur.