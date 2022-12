Noël de la famille royale : une invitée complètement inattendue se mêle à la fête... et ce n'est pas Meghan Markle !

Si les retrouvailles se feront sûrement sous très haute tension en dépit du contexte électrique provoqué par la diffusion de la série documentaire Netflix Harry & Meghan, le couple Sussex ne sera apparemment pas le seul à mettre un peu d'électricité dans l'air au sein de la monarchie. D'après les informations du site Hello !, Sarah Ferguson, la maman de Beatrice et Eugenie d'York, sera également de la partie. En effet, celle que l'on surnomme Fergie a accepté l'invitation lancée par le roi Charles III alors que durant des années, la Britannique de 63 ans n'avait pas été conviée à Noël par la famille royale, la reine Elizabeth II refusant sa présence depuis son divorce avec son fils préféré et surtout le scandale qu'elle avait provoqué. Sarah Ferguson retrouvera ainsi ses filles et leurs maris, Jack Brooksbank et Edoardo Mapelli Mozzi, ainsi que son ex-mari le prince Andrew, avec qui elle vit toujours malgré leur séparation.

Malgré les polémiques et les scandales, Sarah Ferguson a continué à conserver une petite place au sein des membres de la monarchie britannique. Noël dernier s'était d'ailleurs déjà fait en sa compagnie, avec les autres têtes couronnées que sont Kate Middleton et le prince William avec leurs trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

Sarah Ferguson et le prince Andrew, couple sulfureux

On dit que les deux font la paire. S'il devait y avoir un couple parfait pour définir cet adage, ce serait bien Sarah Ferguson et le prince Andrew. Séparés après dix ans de mariage, les photos de la duchesse en train de se faire sucer les doigts de pied par un inconnu autre que son époux ont fait le tour du monde et provoqué un véritable raz de marée dans la presse. Quinze ans plus tard, ce fut au tour du prince Andrew de faire des siennes.

On est très loin d'une affaire d'adultère mais les faits reprochés au petit frère de Charles sont des plus graves. Virginie Giuffre, l'une des victimes de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, assure avoir été victime de jeux sexuels avec le prince. Un tel scandale a fait des vagues mais a fini par se tasser même si le prince Andrew a été contraint de se retirer de la vie publique de la monarchie sur demande de sa mère. D'ailleurs, un accord financier avait été trouvé pour que les poursuites soient abandonnées...