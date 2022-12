Harry et Meghan Markle harcelés par les photographes ? Ce mensonge risque de leur coûter cher

Les dizaines de photographes aux immenses objectifs n'avaient pas Meghan et Harry dans leur ligne de mire le jour où le cliché a été immortalisé. Loin de là ! Il s'agissait en réalité d'une avant-première du film Harry Potter et les reliques de la mort datant de 2011, soit bien avant que les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, ne tombent amoureux. De quoi agacer encore un peu plus les admirateurs de la Couronne que les actions et les attaques incessantes de Meghan et Harry agacent au plus haut point.

Meghan et Harry, bêtes noires de la monarchie

Si cette constatation met à mal la réputation de Meghan et Harry, dont le mensonge est clairement pointé du doigt, elle n'empêchera pas la sortie du documentaire. Très inquiets, les membres de la famille royale ont donc décidé de se réunir pour pouvoir visionner les trois épisodes que contiendra la production. Ainsi, en découvrant la série ensemble, William et le roi Charles III pourront anticiper leurs réponses en cas d'attaques du couple.

Le clan Windsor est donc sur le qui-vive. Ces derniers temps, il faut dire qu'il en a plutôt l'habitude. Alors que les mémoires du prince Harry sont annoncées pour le 10 janvier, de nouvelles accusations de racisme frappaient de plein fouet la monarchie (appuyant ainsi les propos tenus par Meghan et Harry face à Oprah Winfrey en mars 2021). Voilà Charles, Camilla, William et Kate doivent donc être rodés et plus que prêts à en découdre.