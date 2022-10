Sarah Ferguson : Adultères, photo topless et pied léché par un autre... son divorce inéluctable avec le prince Andrew

Leur histoire d'amour aurait pu être un conte de fées. Malheureusement, elle a plutôt tourné au fiasco. Issus de familles aisées, Sarah Ferguson et le prince Andrew se sont régulièrement croisés à différents matchs de polo durant leur enfance. Fille du major Ronald Ferguson, ce dernier avait d'ailleurs été l'entraîneur de polo du Prince Philip, puis du prince Charles au Guards Polo Club. Ce n'est qu'en 1985 lors de la réunion hippique du Royal Ascot que la relation de Sarah Ferguson et du prince Andrew semble prendre un tournant romantique. Elle a alors 26 ans, il en a 25. L'année suivante, le 17 mars 1986, le couple annonce ses fiançailles. Ils se marient la même année. Amoureux, le prince Andrew offre à sa belle une bague comportant un rubis cerclé de diamants, clin d'oeil subtil à sa crinière rousse flamboyante.

Ensemble, ils ont deux filles : les princesses Beatrice (née le 8 août 1988) et Eugenie d'York (née le 23 mars 1990). Malheureusement très vite, la relation entre les époux s'effrite. Surnommée "duchess of Pork" par les Anglais en raison de ses kilos, Sarah Ferguson est fréquemment photographiée avec d'autres hommes, sans doute lassée d'un mari trop absent. Le 19 mars 1992, année "horribilis selon la reine Elizabeth II, le couple annonce son divorce.

Quelques mois plus tard, des photos de la duchesse d'York en train de prendre un bain de soleil seins nus et de se faire lécher les pieds par son "conseiller financier", l'Américain John Bryan, font surface. Le 30 mai 1996, le divorce est officiellement prononcé.

Récemment, le prince Andrew a de nouveau été dans la tourmente après que Virginia Giuffre, première femme à avoir levé le voile sur le réseau de prostitution mené par Jeffrey Epstein, a détaillé les agissements du prince Andrew qui se seraient produits alors qu'elle était encore mineure. Dans un passage de son autobiographie dont un extrait a été révélé par Point de vue en juin 2022, elle indique : "Il m'a touché les seins, les fesses. Il n'était pas mon type mais j'avais été entraînée à ne pas montrer mes émotions et à faire ce qui était attendu. (...) Il a commencé à me lécher les pieds... ce furent les dix minutes les plus longues de ma vie".

Pour rappel, le fils d'Elizabeth II avait versé douze millions de livres afin que Virginia Giuffre abandonne les poursuites au tribunal civil. Malheureusement pour lui, leur contrat ne comportait pas de clause de confidentialité au-delà des célébrations du jubilé de la reine. Désormais passées, la militante peut parler librement du trafic sexuel dont elle a fait partie.