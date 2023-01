Prince Harry, le "suppléant" : né pour "donner un organe" à William ? Ce rôle qu'il a eu du mal à vivre

A 38 ans, le prince Harry règle ses comptes ! Après une longue interview avec Oprah Winfrey en 2021, puis une série-documentaire en six épisodes sur Netflix pour rétablir sa vérité face à la famille royale, le fils cadet du roi Charles se livre depuis le 10 janvier dernier dans un livre événement, une autobiographie intitulée Spare, soit Le Suppléant.

Un titre que l'on comprend, puisque le jeune homme a longtemps été le deuxième derrière son frère William, qui héritera du trône à la mort de leur père. Mais auquel il a apporté quelques précisions : son titre de suppléant aurait également un sens... médical ! "Je suis venu au monde au cas où quelque chose arriverait à Willy", raconte-t-il d'abord dans son livre, après avoir expliqué que son père et sa grand-mère, la reine Elizabeth II les surnommaient en permanence "the heir and the spare", soit "l'héritier et le suppléant".

Mais Harry ajoute ensuite qu'il a réalisé plus tard que ce rôle de suppléant allait bien plus loin : selon lui, sa vie est une "mission destinée à offrir à son frère de la distraction, de l'amusement, et au cas où, une part de lui-même". Et par "partie de lui-même", comprenez un "rein, un os ou même une transfusion de sang" !

"Tu m'as donné un héritier et un suppléant"

Un rôle difficile à tenir pour le jeune prince, qui raconte avoir compris cela très jeune, et pour qui l'idée a été "de plus en plus claire" au fur et à mesure du temps. Et raconte une anecdote très connue, qui voudrait que son père ait eu des mots terribles envers sa mère à l'époque de sa naissance. Encore à l'hôpital, Lady Diana aurait entendu son mari lui asséner : "Magnifique, tu m'as désormais donné un héritier et un suppléant. J'ai fini mon travail."

Un épisode qu'il n'a pas digéré, lui qui semble en vouloir énormément à son père et à son frère de cette enfance qui n'a pas toujours été facile. Racontant notamment les accès de colère de son frère ou la façon dont le roi a géré la mort de leur mère Diana sans même prendre "ses fils dans ses bras", celui qui est aujourd'hui père de deux enfants (Archie, 3 ans et demi, et Lilibet, 19 mois, nés de son union avec Meghan Markle) le reconnait, il est parfois plus simple de comprendre ses parents depuis la naissance de ses enfants adorés. Pour autant, pas sûr qu'il digère un jour ce rôle de "suppléant"...