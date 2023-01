"Elle a quitté la pièce" : Violente dispute entre Meghan et Harry, leur couple en danger

Tous les amoureux sont un jour ou l'autre confrontés à des disputes. Même les plus soudés ! Meghan Markle et le prince Harry en sont la preuve. Le duc et la duchesse de Sussex nagent en pleine tempête depuis des mois. Il faut dire que la promesse faite de leurs révélations au sujet des Windsor a tenu en haleine le public pendant très longtemps. Le temps est enfin venu pour eux de vider leur sac, surtout pour le prince Harry. Après le documentaire Netflix, place aux mémoires. Dans Le Suppléant (titre français de Spare, ndlr), le frère de William ne fait aucun cadeau à ses proches.

Même Meghan Markle s'est déjà attirée les foudres de son prince. Dans les pages de son livre, Harry revient sur l'une des plus violentes disputes qu'il a connues avec l'ancienne actrice. A l'époque, les tourtereaux vivent leur relation le plus discrètement possible mais ne peuvent éviter la presse et les médias. La situation inconfortable pour Harry a mis le feu aux poudres et a failli remettre son couple en question : "Le vin m'est peut-être monté à la tête. Ces semaines passées à combattre la presse m'avaient peut-être épuisé [...]. Meg a dit quelque chose que j'ai mal pris. C'était en partie dû à nos différences culturelles, en partie à la barrière de la langue, mais j'étais aussi un peu trop sensible ce soir-là."

La réaction du prince Harry ne s'est pas fait attendre : "Je lui ai aboyé dessus, j'ai eu des mots durs – cruels. Tandis qu'ils franchissaient mes lèvres, je sentais que tout se figeait dans la pièce [...]. Meg est sortie de la cuisine, elle a disparu pendant quinze bonnes minutes." Après un petit temps mort, Harry a retrouvé Meghan à l'étage, "assise dans la chambre."

Une mise en garde nécessaire

Face à un tel comportement à son égard, Meghan Markle a pris le taureau par les cornes et son air le plus sérieux pour avertir le prince. Hors de question pour elle d'envisager sa vie avec un homme violent dans ses paroles : "Elle m'a dit sur un ton posé qu'elle ne supporterait jamais qu'on lui parle comme ça. J'ai acquiescé. Elle a voulu savoir d'où ça venait, 'Je n'en sais rien'." Meghan Markle a toutefois voulu comprendre ce qui a pu conduire son homme à agir de la sorte : "Où as-tu donc entendu un homme parler ainsi à une femme ? Tu as déjà entendu des adultes parler comme ça quand tu étais enfant ?" Je me suis raclé la gorge en détournant le regard. 'Oui', a précisé Harry. Elle ne comptait pas tolérer un partenaire de ce genre. Ni un co-parent. Ni ce genre de vie."

L'explication a fonctionné. Meghan Markle et le prince Harry se sont dit 'oui'. Deux beaux enfants sont venus compléter le tableau : Archie, 3 ans, dont la naissance a donné quelques frayeurs au papa, et Lilibet, 1 an, portrait craché de son grand frère. Espérons pour eux qu'à l'avenir, ils ne se déchirent pas autant que leur papa avec William...