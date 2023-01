Meghan Markle en plein ébat avec un autre : ces images dont Harry se serait volontiers passé

On en attendait pas autant du prince Harry mais le petit frère de William, devenu paria de la famille royale britannique en quelques mois, s'en donne à coeur joie depuis qu'il a officiellement quitté le nid. Lui, qui affirme ne jamais vouloir revenir en tant que membre actif au sein de la Firme, multiplie les révélations au sujet de la royauté et de ses relations avec les têtes couronnées depuis que Meghan Markle est entrée dans sa vie. Le petit dernier de Diana et Charles en avait gros sur la patate et a décidé de tout lâcher. Dans un documentaire Netflix puis dans Spare, les mémoires qu'il s'apprête à publier ce mardi 10 janvier.

Dans les pages de cet ouvrage très attendu, le prince s'en prend certes à la monarchie mais pas que. Il dévoile aussi les coulisses de sa rencontre avec Meghan, leurs premiers rendez-vous et l'établissement progressif de leur relation. A l'époque, l'Américaine est l'un des personnages principaux de la série à succès Suits, dont elle partage l'affiche avec Gabriel Macht et Patrick J. Adams, l'interprète de Mike Ross avec qui son personnage de Rachel Zane entretient une relation.

Interprétant un couple, Meghan Markle et Patrick J. Adams ont forcément eu à jouer des scènes de séduction, dont certaines, torrides, n'ont pas échappé à l'oeil du prince Harry. Comme Page Six le dévoile, le frère de William a eu la mauvaise idée de visionner certaines de ces scènes tournées pour les besoins de la série. Des souvenirs qu'il n'est pas près d'oublier : "J'ai été témoin d'une scène passionnée entre elle et un de ses collègues dans une sorte de bureau ou de salle de conférence, révèle-t-il dans ses mémoires. Je n'avais pas besoin de voir de telles choses." Il affirme même regretter d'avoir eu cette curiosité et envisagerait, avec du second degré, une "thérapie par électrochocs" pour tout oublier.

Une relation purement professionnelle

Que le prince Harry se rassure, entre Meghan Markle et Patrick J. Adams, les liens n'allaient pas plus loin qu'une relation de travail. Pour cause, l'actrice sortait de son divorce d'avec son ex-mari Trevor Engelson à l'époque et Patrick J. Adams, en couple avec Troian Bellisario, star de Pretty Little Liars, s'apprêtait à l'épouser. L'attirance ne dépassait donc pas le cadre du tournage et leur amitié. Le couple d'acteurs était invité au mariage de Meghan et Harry en mai 2018, Troian Bellisario attendait même secrètement leur premier enfant.