Meghan Markle : Son ex-mari Trevor Engelson va être papa pour la 2e fois

A chacun ses bonheurs.

Lundi 28 juin 2021, plusieurs médias britanniques ont rapporté une heureuse nouvelle concernant Trevor Engelson, l'ex-mari de Meghan Markle . OK Magazine a été le premier a fait savoir que l'homme de 44 ans va devenir papa pour la deuxième fois, une information que le producteur a partagée sur sa page Instagram privée mais qui a très rapidement fuité.

Selon OK Magazine, Trevor Engelson a publié une photo de lui habillé d'un tee-shirt blanc à rayures bleues, d'un pantalon foncé et avec des lunettes de soleil, portant sa fille Ford Grace sur ses épaules, parée d'un ensemble blanc. Au côté de Trevor, son épouse Stacey dans une robe rose et bleue florale, de style estival, associée à une paire de sandales. "Ce bébé s'est si bien passé... refaisons le... il arrive cet automne", a écrit Trevor Engelson en légende de sa photo.

Le producteur américain originaire de l'état de New-York a épousé Tracey, une héritière et nutritionniste, à Montecito, en Californie, en mai 2019. Le couple s'était dit oui lors d'un fastueux mariage célébré à l'hôtel de luxe Rosewood Miramar Beach de Montecito. Un an plus tard, les jeunes époux attendaient leur premier enfant. "La future maman de l'année et le papa à sa fifille ! La meilleure chose que j'aie jamais produite, et de loin. Petite fille, tellement excité de te rencontrer en septembre", avait commenté à l'époque Trevor Engelson, lorsqu'il avait annoncé la grossesse de sa femme. C'était à la fin du mois d'avril, alors que Meghan Markle et son époux le prince Harry s'apprêtaient à fêter le premier anniversaire de leur fils Archie. Le petit garçon a depuis été rejoint par une petite soeur, Lilibet Diana née le 4 juin dernier à Los Angeles.

Meghan Markle et Trevor Engelson ont été mariés de 2011 à 2013. Leur histoire d'amour avait débuté en 2014 et ils s'étaient mariés en Jamaïque le 10 septembre 2011. Leur divorce s'est déroulé sans fracas, le couple évoquant des différences irréconciliables.