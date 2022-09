Le prince Harry, pas le fils du roi Charles III ? Une ressemblance frappante sème le doute...

La période est difficile pour le prince Harry. Le papa d'Archie et Lilibet vient de perdre un pilier, en même temps que le reste de sa famille et que le reste du pays, en affrontant la douloureuse mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. C'est tout naturellement que le duc de Sussex s'est précipité au chevet de sa grand-mère, en Ecosse, et qu'il reste aujourd'hui à Londres, avec son épouse Meghan Markle, jusqu'aux funérailles organisées le 19 septembre 2022, pour soutenir son père, héritier au trône, le roi Charles III.

Selon une drôle de rumeur, pourtant, Charles ne serait pas du tout le père biologique du prince Harry. Au Royaume-Uni, beaucoup lui trouve une ressemblance troublante avec James Hewitt, l'ancien amant de Lady Diana, bien que le principal intéressé ait toujours nié ce bruit de couloir. "Non, je ne le suis pas", avait-il tout simplement expliqué sur le plateau de l'émission australienne Sunday Night en 2017. Pour autant, il avait reçu de nombreuses félicitations, de la part du peuple britannique, lorsque Lilibet, la petite dernière de Meghan et Harry, était née, le 4 juin 2021.

Cette rumeur est difficile à croire puisque James Hewitt et Lady Diana ont été en couple de 1986 à 1991, c'est à dire deux ans après la naissance du prince Harry. Si le roi Charles III a exprimé son amour pour Harry et Meghan il y a peu, lors d'un discours officiel diffusé à la télévision britannique, on ne peut pas en dire autant de son supposé concurrent. James Hewitt, qui travaillait dans une copropriété en tant que jardinier, avait tenté de se reconvertir dans le monde du golf, en vain. Pour compenser son manque à gagner, il avait sorti ses mémoires, intitulées Love and War, dans lesquelles il revenait en détails sur sa relation avec Diana, quitte à créer un scandale national en Angleterre. Il avait également vendu des lettres que lui avait écrites son ancienne compagne contre la somme de 211 000€ environ. Chic...