"La tête était coincée" : Le prince Harry sans filtre sur l'accouchement chaotique, son fils Archie mal en point à la naissance

On n'a pas fini de parler du livre du prince Harry, Le Suppléant (Spare, en anglais). Bien avant sa publication officielle ce mardi 10 janvier, de nombreuses informations et extraits des mémoires du duc de Sussex étaient sortis. Les attaques envers les membres de la monarchie sont nombreuses, tout comme les informations concernant la relation de Harry avec Meghan Markle.

De leur rencontre à leurs fiançailles, en passant par le mariage, le Megxit et leur installation en Amérique, rien n'est laissé au hasard. Pas même la naissance du petit Archie le 6 mai 2019. À l'époque, Harry et Meghan vivent toujours à Londres et l'idée d'un départ n'est pas encore rendue publique. C'est même à Windsor que les jeunes parents ont présenté leur bébé après un accouchement chaotique à l'hôpital de Portland.

Le prince Harry revient d'ailleurs en détail sur cette journée inoubliable mais pas sans risque. Après de longues journées d'attente (Meghan avait dépassé le terme), la rencontre avec Archie était sur le point d'avoir lieu : "Le travail avait finalement été déclenché. Les contractions se faisant de plus en plus intenses, l'anesthésiste a décidé de faire une péridurale à la duchesse. Je me suis posté à la tête du lit, j'ai pressé la main de Meg et je l'ai encouragée." Sauf qu'en jetant un oeil au miroir mis à disposition par l'obstétricienne, Harry constate que la tête d'Archie est "coincée, prise dans le cordon."

Des encouragements primordiaux

Conscient que la situation pouvait basculer d'un moment à l'autre, le prince Harry n'a pas voulu faire paniquer son épouse. C'est la raison pour laquelle il l'a encouragée sans lui transmettre son stress : "J'ai dit à Meg : 'Mon amour, il faut que tu pousses'. Je ne lui ai pas avoué pourquoi. Je ne lui ai pas parlé du cordon ombilical, je n'ai pas mentionné l'éventualité d'une césarienne pratiquée en urgence. J'ai simplement soufflé : 'Donne tout ce que tu as.' Et c'est ce qu'elle a fait." Malgré la peur, ce jour restera à jamais l'un des plus beaux de leur vie.