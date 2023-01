Harry lâché par son frère William la veille de son mariage : un enterrement de vie de garçon... gâché !

Il est vrai qu'on ne choisit pas sa famille. Et il semblerait que le prince Harry regrette de ne pas avoir eu le choix. Voilà maintenant plusieurs années (officiellement depuis son départ aux États-Unis avec Meghan Markle et leur fils Archie) que le petit frère de William a pris ses distances avec la monarchie britannique. Installé en Californie avec sa petite famille, devenue plus grande après la naissance de Lilibet, Harry s'en donne à coeur joie pour taper sur les membres de la royauté, n'en déplaise aux principaux intéressés, dans l'incapacité de rétorquer en raison de la devise du clan et de la discrétion qu'elle leur impose. Ce n'est sûrement pas l'envie qui leur manque à voir la longue liste des révélations que le mari de Meghan Markle a débité depuis la sortie de leur documentaire sur Netflix, et désormais celle de ses mémoires, intitulées Spare, ce 10 janvier.

Le prince Harry fait notamment référence à son mariage avec Meghan Markle. Si toute la haine du clan envers son épouse serait a priori partie de ce moment très heureux de sa vie, le petit dernier de Diana et Charles insiste sur le fait que celle de son frère a, a priori, démarré un peu plus tôt. D'après lui, il a senti une distance s'installer à la veille de son mariage. En guise d'enterrement de vie de garçon, le prince Harry avait prévu de se réunir avec des amis et son frère pour sa dernière nuit de célibataire. Mais contrairement à ce qui était prévu, le duc de Cambridge s'est défilé : "Après que Harry l'a convaincu, William a accepté un dîner mais a refusé de passer le reste de la soirée avec eux." Le prince est sagement rentré auprès de Kate et des enfants.

Autre détail et non des moindres : le jour du mariage, le 19 mai 2018, Harry est arrivé en uniforme accompagné de William. Une entrée au château de Windsor avec laquelle le prince de Galles n'était apparemment pas d'accord. Harry affirme notamment dans Spare que le comportement de son frère, entre autres, l'a fait se sentir comme un moins que rien juste avant de dire 'oui' à Meghan Markle.

Le prince William jaloux ?

Pour le duc de Sussex, père de deux enfants, si le cas Meghan Markle entre sans doute en compte, son frère aurait pu lui faire payer ses choix par le biais de ce manque de considération à son égard : "M'en voulait-il de ne pas l'avoir choisi comme témoin ? D'avoir choisi mon vieil ami Charlie à sa place ?" Pas sûr qu'Harry ait un jour une réponse à toutes ces questions après les nombreux affronts qu'il vient de commettre...