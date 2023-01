Prince Harry : Son allusion à son ex-petite amie morte "épouvantable et grotesque", vives critiques

S'il est aujourd'hui très heureux avec Meghan Markle et leurs enfants (Archie, 3 ans et demi et Lilibet, 19 mois), le prince Harry a autrefois été l'un des célibataires les plus convoités du Royaume-Uni ! Enchaînant les histoires d'amour chaotiques, le fils de Charles III a notamment partagé un temps la vie de Chelsy Davy ou celle de Cressida Bonas, deux héritières de bonnes familles britanniques.

Mais l'une de ses histoires d'amour passées a été quelque peu oubliée : en 2009, alors qu'il n'a que 25 ans et elle 30, le petit-fils d'Elizabeth II rencontre la présentatrice de télé-réalité Caroline Flack. Pendant quelques mois, tous les deux vivront une histoire d'amour avant de voir la vie les séparer. Et un drame survenir : en 2020, alors qu'elle est en plein procès pour des accusations de violence sur son compagnon Lewis Burton, la jeune femme se pend chez elle et meurt à 40 ans.

"Epouvantable et grotesque"

Un suicide marquant pour les Britanniques et que son ex-petit ami aborde dans son livre, ce qui a fortement déplu à ses proches. Alex Mullen, son ancien manager, a notamment frémi de lire dans le livre le surnom "petite brute", donné à la jeune femme avant sa mort et qui a sans doute participé à son lynchage médiatique et à sa décision de se donner la mort. Et sur Instagram, il n'a pas mâché ses mots.

"C'est écoeurant pour le prince Harry de révéler de tels détails sur Caroline Flack, s'est-il révolté. Il a soulevé de vieilles insultes oubliées depuis longtemps." Des actes, selon lui, perpétrés dans un seul but : vendre ses mémoires à tout prix. "La décision du prince Harry de rappeler toutes les choses terribles dites à son sujet pour aider à vendre son livre épouvantable est grotesque", a-t-il ajouté, furieux.

Si la jeune femme, à l'époque, n'avait pas laissé de lettre pour expliquer son geste, en dehors d'un mot disant qu'elle ne supportait plus le harcèlement de sa famille, personne ne l'a oubliée en Grande-Bretagne. Persuadés qu'elle était "terrifiée par son futur procès", ses proches continuent de défendre sa mémoire. Pourtant, Caroline Flack n'était pas exempte de scandales : après le prince Harry, elle s'était fait connaître pour avoir partagé la vie d'Harry Styles en 2011, alors que le jeune homme n'avait que 17 ans et elle 32.