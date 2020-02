Prince Harry en deuil : son ex Caroline Flack est morte à 40 ans

Caroline Flack, passée par les populaires émissions Love Island, The X Factor ou encore Strictly Come Dancing, est morte annonce la presse outre-Manche. Son décès a été confirmé samedi 15 février par sa famille, via un bref et touchant communiqué. Elle avait seulement 40 ans.

"Nous pouvons confirmer que notre Caroline est morte aujourd'hui, le 15 février. Nous souhaitons demander à la presse le respect à l'intimité de la famille en cette période particulièrement difficile et nous voulons demander à ce que la presse ne cherche pas à entrer en contact avec nous ou prendre des photos de nous", a écrit la famille de la regrettée animatrice. Son corps sans vie a été retrouvée à son domicile londonien et le tabloïd The Sun, pas toujours fiable, a annoncé qu'il s'agit d'un suicide. Une information pour l'heure pas officiellement confirmée par la police ou la famille.

Caroline Flack avait quitté ses fonctions sur la chaîne ITV et devait prochainement se présenter devant la justice dans le cadre d'une affaire d'agression contre son ex-compagnon le joueur de tennis Lewis Burton. Sur Instagram, ce dernier a réagi et a écrit : "Mon coeur est brisé, nous avions quelque chose de si spécial. J'ai pas les mots et je souffre tellement, tu me manques. (...) Je t'aime de tout mon coeur." Avant cette histoire de coeur médiatique, la défunte animatrice avait été dans la lumière pour avoir entretenu une relation amoureuse éclair avec le prince Harry. Une courte romance qui avait eu lieu en 2009.

Un représentant de ITV a partagé la peine de la chaîne dans un communiqué. "Tout le monde sur Love Island et chez ITV est choqué et triste par cette terrible nouvelle. Caroline était une membre bien aimée de l'équipe de Love Island et nos sincères pensées et condoléances vont à sa famille et à ses amis", peut-on lire.