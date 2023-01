Cressida Bonas : La sublime ex du prince Harry dévoile une photo de son premier enfant... avec un drôle de timing !

Les librairies devraient être pleines à craquer le 10 janvier prochain. Les mémoires du prince Harry, intitulées Spare, sortiront enfin... et elles promettent un lot très important de scoops et de scandales. Le jeune souverain, qui a déjà dévoilé de nombreuses choses gênantes pour Buckingham Palace dans le documentaire qu'il a tourné avec Meghan Markle pour la plateforme Netflix, se confie sur certains aspects inattendus de son passé, et notamment sur sa relation avec Cressida Bonas, comme on peut le lire dans certains extraits qui ont fuité un peu à l'avance.

Oh non, je pleure...

Dans le fameux livre, on apprend ainsi que le prince Harry et Cressida Bonas auraient eu, quand ils étaient ensemble, une conversation très émouvante à propos de la mort de Lady Diana. Conversation qui l'aurait fortement fait pleurer. "Elle m'a posé la question avec une combinaison parfaite de curiosité et de compassion, raconte le papa d'Archie et Lilibet. Je me souviens avoir pensé : 'Oh non, je pleure'. C'était la première fois que j'étais capable de verser une larme depuis qu'on avait enterré ma mère."