Prince Harry : Son ex Cressida Bonas est maman pour la première fois

Si le prince Harry s'est fait plaisir dans sa jeunesse et a (apparemment) multiplié les conquêtes, il a aussi connu des relations sérieuses dans lesquelles il portait pas mal d'espoir. Le frère de William a connu une romance avec une certaine Chelsy Davy qu'il avait présentée officiellement à toute sa famille. Le destin a malheureusement fini par les séparer mais loin du prince l'idée de se morfondre. Le trublion des Windsor, fêtard et drôle, a réussi à se changer les idées et tourner la page de cette relation, ce qui l'a conduit à sa rencontre avec Cressida Bonas.

La jeune blonde et son prince ont vécu une belle histoire jusqu'en 2014. S'ils semblaient sur la même longueur d'ondes, la pression du statut royal de son prince a beaucoup pesé sur Cressida Bonas. C'est la raison pour laquelle le belle Anglaise a préféré couper court à la relation et continuer son propre chemin toute seule. Affectés par cette rupture malgré tout, le prince Harry et Cressida Bonas sont restés en bons termes. Pour preuve, elle faisait partie des invités du mariage entre le prince et Meghan Markle, célébré le 19 mai 2018.

Cressida Bonas, mariée et... maman !

Quatre ans plus tard, les choses ont bien évolué des deux côtés. Le prince Harry est devenu papa. D'un petit garçon d'abord, Archie, né le 6 mai 2019 puis d'une petite fille, Lilibet, le 4 juin 2021, nommée en l'honneur de sa grand-mère Elizabeth II. Cressida Bonas a elle aussi fait du chemin. La jeune femme a fait la rencontre de sa vie en la personne de Harry Wentworth Stanley, un promoteur immobilier. Le couple s'est marié en juillet 2020 et ont officialisé une bonne nouvelle au cours de l'été : l'arrivée prochaine de son premier enfant.

En juillet dernier, Cressida Bonas et Harry Wentworth Stanley étaient invités au mariage de Lady Tatiana Mountbatten et Alick Dru. Un événement au cours duquel Cressida Bonas avait dévoilé un baby bump sous une jupe fluide, plissée et rose, confirmant sa toute première grossesse. Et la jeune femme de 33 ans a accouché ! Si elle n'a rien confirmé en personne sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le Daily Mail a dévoilé des clichés d'elle et du papa, se promenant dans les rues de l'ouest londonien avec une poussette. La famille s'est donc officiellement agrandie, toutes nos félicitations aux jeunes parents !