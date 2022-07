Elizabeth II : Lady Tatiana Mountbatten, sa cousine, s'est mariée devant une ex du prince Harry... enceinte

Ce samedi 23 juillet 2022, Lady Tatiana Mountbatten et Alexander Dru ont réuni leurs plus proches amis et la famille pour célébrer leur mariage, l'un des plus beaux jours de leur vie. La future mariée est arrivée toute de blanc vêtue, dans une magnifique robe longue satinée, ceinturée de perles, avec une légère traîne et un très grand voile. Ce dernier n'a rien masqué de l'immense sourire qu'elle avait sur les lèvres en débarquant de la voiture qui l'a conduite à la cérémonie.

Du beau monde était présent pour célébrer dignement cette union en la cathédrale de Winchester dans le Hampshire situé dans le sud de l'Angleterre. À commencer par les parents de la mariée, George Mountbatten, 4e marquis de Milford Haven et Sarah Walker. Les deux ex ont croisé la route de Cressida Bonas, l'ex-compagne du prince Harry, que tout le monde le voyait épouser. La vie en a décidé autrement. Harry marié à Meghan Markle, Cressida Bonas a aussi tourné définitivement la page en disant 'oui' à Harry-David Wentworth-Stanley avec qui elle était présente pour la noce. Lors de cet évènement, elle a peiné à cacher ses rondeurs de future maman, visiblement enceinte de son premier enfant.

La reine Elizabeth II n'a pas pu participer à l'événement de cette cousine qui comptait tant pour son mari le prince Philip. Il faut dire qu'au cours des derniers mois, la Souveraine de 96 ans a admis que sa santé lui jouait des tours. Fatigue, déplacements difficiles, Elizabeth II a même dû faire des concessions pour les festivités de son jubilé. Malgré cette absence, nul doute qu'elle saura féliciter comme il se doit les heureux mariés !