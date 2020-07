Cressida Bonas : L'ex du prince Harry s'est mariée !

Le coronavirus et l'interdiction de rassemblement ont forcé l'annulation ou le report d'heureux événements. Cressida Bonas a maintenu le sien : l'actrice et ex-petite amie du prince Harry s'est mariée dans la plus grande discrétion, à son chéri Harry Wentworth-Stanley.

Le scoop est signé du frère de Cressida, Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe. Le week-end dernier, le jeune homme a publié dans sa story Instagram une photo de Cressida et Harry Wentworth-Stanley. En robe blanche pour l'une et costume bleu marine l'autre, les nouveaux époux s'éloignent à dos de cheval. Jacobi a illustré la photo d'un "Mr & Mrs" ("Monsieur et Madame" en anglais) et mentionné le couple.

Aucune autre photo ou information sur la cérémonie n'a été divulguée.