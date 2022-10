Chelsy Davy, Cressida Bonas... Le prince Harry a renoué avec ses ex pour une raison très étonnante

Dans un peu plus de deux mois, le prince Harry dévoilera ses mémoires tant attendues. Un récit très personnel sur son évolution dans une famille royale, les avantages et les inconvénients d'un tel statut et toutes les étapes traversées qui l'ont conduit à être l'homme qu'il est devenu. Intitulé Spare, le livre sortira le 10 janvier prochain, après un report non négociable après la mort de la reine et quelques modifications apportées à son récit. Si les mémoires sont purement personnelles, le prince Harry aurait tenté de faire intervenir plusieurs personnalités de son entourage pour leur faire prendre la parole et témoigner.

Parmi ces potentiels "invités", les ex du prince Harry, Chelsy Davy et Cressida Bonas soupçonne The Sun. La première fut la petite amie du prince pendant six longues années entre 2004 et 2010. La rupture initiée par la jeune femme aurait été provoquée par le nombre de sacrifices demandés par la monarchie aux futures épouses de prince. Cressida Bonas semblait quant à elle prête à assumer toutes ces responsabilités mais un autre détail est venu gâcher la fête : "Il la trouvait trop en demande d'affection et ça ne marchait tout simplement pas. C'est une décision à l'amiable et ils restent de très bons amis, mais ils ont décidé de prendre des chemins séparés" a précisé un proche à l'époque au magazine People pour expliquer leur rupture.

Quoiqu'il en soit, le mari de Meghan Markle a conservé des liens chaleureux avec les deux femmes qui ont compté pour lui. Mais point trop n'en faut. S'il leur aurait demandé de prendre part à l'aventure Spare, elles auraient très rapidement décliné la proposition après avoir passé le choc de la demande qu'elles pensaient être "une blague."

Les jeunes femmes ont fait du chemin depuis leur séparation d'avec le prince Harry. Chelsy Davy s'est mariée cette année et a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Leo. Même chose pour Cressida Bonas. La jeune femme a épousé un autre Harry, qu'elle avait fréquenté avec de tomber amoureuse du prince, en 2020. Assistant à un mariage cet été, Cressida Bonas en a profité pour dévoiler son ventre rond, annonciateur de l'arrivée d'un petit bonheur dans les prochains mois pour le couple. Tout est bien qui finit bien pour tout le monde !