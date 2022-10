Une ex du prince Harry maman, elle dévoile pour la première fois une photo de son bébé

Chelsy Davy, ex-compagne du prince Harry, a refait sa vie avec un certain Sam Cutmore-Scott. Ensemble, ils sont devenus parents d'un fils prénommé Leo, en janvier dernier. Un accouchement qui s'est effectué "sans que pratiquement personne ne sache qu'elle était enceinte", d'après un journaliste du Daily Mail. "Beaucoup d'amis de Chelsy ne savaient même pas qu'elle était tombée enceinte pendant le confinement", ajoute également le média britannique.

Mais cette semaine, la jeune maman de 37 ans a partagé une toute première photo de son enfant sur ses réseaux sociaux. On l'aperçoit alors en train de tenir son fils sur un balcon, devant une vue pittoresque sur la mer. Un enfant qui est donc le fruit de son amour pour Sam Cutmore-Scott, qui n'est autre que le frère de Jack Cutmore-Scott, 35 ans, l'acteur hollywoodien principalement connu pour son rôle dans le film oscarisé Tenet de Christopher Nolan et la série dramatique Deception. Diplômé d'Oxford, Sam est aujourd'hui directeur général d'une entreprise familiale : un hôtel situé dans l'Est de l'Angleterre.