Prince Harry : Son ex Chelsy Davy est maman pour la première fois ! Une naissance inattendue

C'est au tour de Chelsy Davy de fonder une famille ! Si l'on en croit les informations du Daily Mail, publiées le 25 février 2022, l'ex du prince Harry a donné naissance à son premier enfant dans la plus grande discrétion. La jeune femme de 36 ans, originaire du Zimbabwe et installée à Londres, est désormais l'heureuse maman d'un petit garçon baptisé Leo.

Selon le tabloïd, le bébé est né à Londres en janvier, au Chelsea and Westminster Hospital. Une naissance surprise puisque la grossesse de Chelsy Davy n'avait pas été médiatisée. Pour ce qui est du papa, le Mail Plus a annoncé qu'il s'agit de Sam Cutmore-Scott, un entrepreneur de 36 ans qui a fait fortune dans l'hôtellerie. Ce dernier pourrait d'ailleurs avoir connu le prince Harry, puisqu'ils ont tous les deux fréquenté le très sélect Eton College à la même époque.

Le couple, qui vit dans le quartier de Chiswick, dans l'ouest de Londres, se fréquenterait depuis 2020. Sam Cutmore-Scott pourrait donc être le mystérieux compagnon que Chelsy Davy évoquait cette même année : "Il y a quelqu'un (...) mais c'est très nouveau et je ne veux pas trop en dire", avait-elle confié en interview, comme le rappelle le Daily Mail. Le dernier compagnon connu de Chelsy Davy était le producteur de télévision James Marshall, dont elle s'était séparée en 2018.

Je voulais juste être une fille normale

Mais son petit ami le plus célèbre, reste le prince Harry, rencontré en 2004 alors qu'elle était encore étudiante. Le couple a connu une relation quelque peu tumultueuse, avant de se séparer pour de bon en 2011. Chelsy Davy aurait été à l'origine de cette rupture, après avoir souffert de la pression médiatique. "Je n'arrivais pas à supporter tout ça. J'étais jeune et je voulais juste être une fille normale. C'était horrible", avait-elle confié au magazine The Times en 2016.

Pour autant, les ex-amants se sont quittés en bons termes, tant et si bien que Chelsy Davy a assisté au fastueux mariage de son ex avec Meghan Markle, célébré à Windsor en mai 2018. Cressida Bonas, autre ex petite amie du prince, était également présente. Devenu duc de Sussex, le prince Harry a rapidement fondé une famille avec son actrice américaine, en accueillant d'abord Archie (en mai 2019), puis Lilibet (en juin 2021). Cela fait maintenant deux ans que les Sussex ont pris leurs distances de la monarchie pour vivre en Californie.

De son côté, après avoir abandonné son début de carrière dans le droit, Chelsy Davy s'est tournée vers l'entreprenariat en 2016 en lançant une marque de bijoux baptisée Aya. Cette fille d'un riche organisateur de safaris a ensuite lancé une agence de voyage de luxe qui s'appelle Aya Africa.