Prince Harry : Son ex Chelsy Davy s'est mariée !

Chelsy Davy a longtemps fait des jalouses. Durant sept ans, la jeune femme n'était autre que la compagne du prince Harry, un jeune homme très en vue outre-Manche... Un statut très convoité par de nombreuses amoureuses du fils de Diana et Charles. Cela n'a pas empêché Chelsy de mettre les voiles et de dire adieu aux têtes couronnées de Windsor. Effrayée à l'idée de devoir respecter le strict protocole qu'impose une entrée officielle dans la famille royale britannique, Chelsy Davy a préféré mettre un terme à sa relation avec le prince Harry et vivre sa vie de fêtarde londonienne sans avoir de compte à rendre à personne.

Il faut croire que cette rupture a été la meilleure décision de sa vie puisque Chelsy Davy profite désormais d'une existence presque normale, tout comme sa vie de famille. Bien loin du prince et de l'agitation de Buckingham, la Britannique est tombée amoureuses de Sam Cuttmore-Scott, un gérant d'hôtel de luxe et frère de Jack Cuttmore-Scott, célèbre acteur aperçu notamment dans la série Cameron Black : L'illusionniste et Tenet de Christopher Nolan. Ce dernier a d'ailleurs mis les tournages et les promos de côté pour assister à leur mariage !

Comme l'annoncent plusieurs médias britanniques dont le Daily Mail, Chelsy Davy et Sam Cuttmore-Scott se sont passés la bague au doigt au cours d'une cérémonie très intime : "Peu de proches étaient au courant", a affirmé l'un des amis du couple. Un événement aussi discret que la naissance de leur premier enfant en janvier dernier, un petit garçon prénommé Leo.

Le couple très médiatique qu'elle a formé avec le prince Harry a donné bien des sueurs froides à Chelsy Davy. C'est sans doute la raison pour laquelle la jeune femme de 36 ans reste très discrète sur son histoire avec Sam Cuttmore-Scott. Interrogée sur sa situation amoureuse en 2020, elle s'était montrée très évasive : "Il y a quelqu'un dans ma vie qui prend plutôt pas mal de place. Mais c'est assez nouveau, je préfère ne pas trop en dire." Il faut croire que s'il s'agit de son jeune époux, Chelsy Davy a raison : pour vivre heureux, vivons cachés !