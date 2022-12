Prince Harry : Un odieux comportement à l'origine de sa rupture avec sa célèbre ex ? Nouveaux détails révélés...

S'il est aujourd'hui heureux, loin de Londres, de sa famille et de son ancienne vie, le prince Harry a autrefois vécu au coeur de la capitale britannique plusieurs romances très commentées par les médias... et notamment une belle histoire avec Cressida Bonas, de 2012 à 2014. Mais à l'époque, l'histoire avait été faite de nombreux hauts et de bas, le jeune couple ayant du mal à s'entendre.

A leur rupture, les amoureux avaient expliqué que la jeune femme, qui rêvait d'être actrice, aurait été trop en demande d'affection ou ne se voyait pas mener une vie entière dans la famille royale... et au vu des événements qui ont suivi, on ne peut pas vraiment en douter ! Mais en réalité, la version officielle serait très édulcorée par rapport à la véritable raison de la rupture, due à un coup de sang du prince Harry, très énervé de la demande d'un passant.

Dans son dernier livre, Palace Papers, entre autres consacré au petit frère du prince William, l'autrice Tina Brown raconte que l'altercation qui a stoppé net leur relation s'est déroulée pendant les fêtes de Noël, dans les alentours d'Oxford où le fils du roi Charles séjournait chez la soeur de sa petit amie. Sorti dans un pub, le jeune homme, qui n'avait qu'à peine trente ans à cette époque-là, avait été reconnu par un passant.

"Alors qu'ils étaient en train de partir, un vieil homme est venu et leur a dit 'Oh, monsieur excusez-moi, je sais que c'est Noël, mais pourrais-je prendre juste une photo pour donner à ma femme malade ?'", peut-on lire dans le livre. Et si la jeune britannique aurait répondu par l'affirmative, Harry lui aurait, quant à lui, demandé violemment de déguerpir, ce qui n'aurait pas plu du tout à sa copine.

Harry et Cressida, toujours fâchés ?

Un incident qui correspond parfaitement à l'état de fatigue vis-à-vis des photographes que décrit le prince Harry dans le documentaire Netflix. Mais qui n'a cependant pas entaché durablement leur relation, puisque Cressida Bonas était présente au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018 et d'une cousine éloignée de son ex il y a quelques mois.

Et tous les deux ont aujourd'hui refait leur vie : si le fils du roi Charles est heureux avec l'actrice américaine et leurs deux enfants (Archie, 3 ans et demi et Lilibet, 18 mois) en Californie, Cressida Bonas quant à elle est mariée depuis plusieurs années avec Harry Wentworth Stanley et vient d'avoir un enfant avec lui.