Diaporama : Prince Harry : Son allusion à son ex-petite amie morte "épouvantable et grotesque", vives critiques

Prince Harry : Son allusion à son ex-petite amie morte "épouvantable et grotesque", vives critiques

Caroline Flack a plaidé non coupable devant l'accusation d'agression de son supposé compagnon Lewis Burton à Londres le 23 décembre 2019. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, rendent hommage au peuple ukrainien lors de la cérémonie des NAACP Image Awards à Los Angeles au cours de laquelle ils ont accepté le "Prix du président" pour leur travail d'aide à un refuge pour femmes du Texas. Le 27 février 2022. © BestImage

Meghan et le prince Harry déménagent de Frogmore Cottage pour la Californie dans le documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

Caroline Flack a plaidé non coupable devant l'accusation d'agression de son supposé compagnon Lewis Burton à Londres le 23 décembre 2019. © BestImage

14 / 22