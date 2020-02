Caroline Flack retrouvée pendue chez elle, son message poignant dévoilé

"Nous nous sommes disputés et un accident s'est produit. Un accident. Le sang que quelqu'un a vendu à un journal était MON sang et c'était quelque chose de très triste et de très personnel, avait-elle l'intention d'expliquer, avant de se raviser, suivant ainsi l'avis de ses conseillers. La raison pour laquelle je parle aujourd'hui est que ma famille n'en peut plus. J'ai perdu mon travail. Ma maison. Ma capacité à parler. Et la vérité m'a été retirée des mains et utilisée comme divertissement. Je ne peux plus vivre chaque jour cachée à me laisser dire qu'il ne faut que je parle à personne."