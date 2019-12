Caroline Flack : L'ex du prince Harry arrêtée pour avoir violenté son boyfriend

Il y en a qui vivent d'amour et d'eau fraîche... D'autres préfèrent les crises de nerfs avec coups et blessures en option. C'est le cas d'un ancien flirt du prince Harry, Caroline Flack. La présentatrice de 40 ans a littéralement pété un plomb et s'est défoulée sur son (supposé) petit ami, Lewis Burton.

Appelée pour une agression dans la nuit du 12 décembre 2019 à Islington dans le nord de Londres, la police n'a pu que constater les faits. Visiblement mal en point, Lewis a été transporté à l'hôpital pour être soigné, a rapporté le Daily Star. Accusée de coups et blessures sur le jeune homme de 27 ans puis arrêtée, Caroline comparaîtra devant le tribunal Highbury Corner Magistrates Court le 23 décembre 2019.

Selon plusieurs témoins interrogés par le MailOnline, près de six voitures de police ont été photographiées devant la maison. Un porte-parole des autorités a déclaré au sujet de l'affaire : "Caroline Flack, 40 ans, d'Islington, a été accusée de coups et blessures le vendredi 13 décembre. (...) Cela fait suite à un incident survenu vers 5h25 le jeudi 12 décembre après des informations selon lesquelles un homme aurait été agressé. Il n'a pas été gravement blessé."

L'agent de Caroline Flack a également confirmé aux médias que l'animatrice était impliquée dans un incident judiciaire via un communiqué : "Nous confirmons que la police s'est rendue au domicile de Caroline à la suite d'un incident domestique privé. Elle coopère avec les personnes appropriées pour résoudre les problèmes. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour des raisons juridiques."