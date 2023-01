Prince Charles confronté à la mort de Diana : son étonnante réaction en l'annonçant aux garçons

S'il y a bien une chose qui a marqué la vie du prince Harry à tout jamais, c'est la mort brutale de sa maman, la princesse Diana, dans un accident de voiture survenu en plein Paris le 31 août 1997. Sa disparition n'a pas qu'affecté la famille mais tout un peuple, choqué de voir la vie d'une princesse stoppée net si rapidement. D'autant plus qu'il a fallu annoncer la nouvelle aux princes William et Harry, respectivement âgés de 14 et 12 ans à l'époque. La tâche ne s'annonçait pas facile, un an à peine après la prononciation de leur divorce.

C'est dans ses mémoires, Spare, attendues ce 10 janvier, que le prince Harry revient sur cette tragique annonce. Si Charles, toujours prince de Galles à l'époque, s'est chargé lui-même d'annoncer la mort de Diana à leurs deux fils (heureusement d'ailleurs), sa façon de faire n'a pas été des plus tendres. Comme le duc de Sussex le fait savoir, il attendait de son père un peu plus de compassion et de présence quand il leur a fait part de la mauvaise nouvelle : "Ce dont je me souviens avec le plus de clarté possible, c'est que je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. Et que mon père ne m'a pas pris dans ses bras."

Le prince Charles n'aurait apparemment pas pu regarder ses enfants dans les yeux : "Je me souviens du Roi, les yeux rivés sur le duvet, la couette et les draps du lit sur lequel nous nous trouvions." À ce moment-là, ils n'ont connaissance que du grave accident dont elle a été victime. Harry se rappelle qu'au même instant, il tentait de savoir à quel point sa maman était mal en point : "Je me rappelle qu'il nous a dit qu'il y avait eu des 'complications' après qu'elle a été sérieusement blessée."

Harry déterminé à connaître la vérité

La triste suite, le monde entier la connaît. Les téléspectateurs étaient d'ailleurs frappés en découvrant les deux garçons marchant la tête baissée, en costume sombre, derrière le cercueil de leur mère lors de la procession. Des images poignantes que personne n'a oubliées. À cette époque, le jeune Harry n'y pense sûrement pas mais 25 ans plus tard, il tentera de rétablir la vérité sur les circonstances de l'accident et cette terrible nuit qui lui aura enlevé pour toujours sa maman adorée.