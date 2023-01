Le Prince William contre le prince Harry : une décision du prince Charles III ne passe pas du tout

Le couronnement s'approche et s'organise désormais jour par jour ! Alors que le roi Charles montera véritablement sur le trône le 6 mai, la liste des invités est en train d'être établie avec un énorme point d'interrogation : le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents ? Après leurs nombreuses interviews en tout genre très vindicatives contre la famille royale et surtout la sortie des mémoires assassines du prince Harry, on aurait pu se dire qu'ils allaient passer leur tour... mais les négociations en coulisse semblent bien plus complexes que cela !

En effet, selon le Daily Mail, le roi aurait pris sa décision : pour ce grand jour, il voudrait ses deux fils réunis autour de lui ! Il aurait même demandé à l'archevêque de Canterbury Justin Welby, qui célébrera la cérémonie, de trouver un moyen pour que ses deux fils en guerre puissent être là tous les deux.

Mais aussi pour que le prince Harry, qui ne fait plus partie des membres seniors de la famille royale depuis son départ aux Etats-Unis, ne se sente pas lésé par rapport à son frère. Sa place dans l'abbaye de Westminster est donc en réflexion, tout comme ses titres militaires qui pourraient lui être rendus pour le week-end. Cela lui permettrait enfin de retrouver ses petits-enfants Archie (qui fêtera ses 4 ans ce jour-là) et Lilibet, presque 2 ans, qu'il connaît peu.

William pas vraiment prêt à pardonner

Mais une personne y serait complètement opposée pour le moment : le frère du prince rebelle, William ! Outre le fait que celui-ci est en colère contre son cadet pour ses attaques personnelles dans son livre, le futur roi aurait également peur qu'Harry attire toute la lumière sur lui et mette en scène cette invitation dans les médias. Son père, quant à lui, lui aurait répliqué que l'absence d'Harry pourrait être bien plus dommageable que sa présence en termes d'image : s'il ne vient pas, les journaux ne parleront que de lui !

La réconciliation n'est donc pas vraiment prévue au programme entre les deux frères, qui ont totalement perdu confiance l'un en l'autre. Pourtant, et malgré ses attaques répétées, le cadet l'a dit plusieurs fois dans les journaux : il voudrait se réconcilier avec sa famille, qui ne lui parle plus vraiment, à l'exception de sa cousine Eugenie, avec qui il s'entend très bien.

Des interviews qu'il est pour le moment le seul à donner : suivant la règle d'Elizabeth II, Never explain, never complain, le clan britannique reste silencieux face aux accusations. Mais tout cela pourrait bien changer. Toujours selon le Daily Mail en effet, le roi Charles pourrait accorder une très rare interview à la BBC. Si l'on espère qu'il y abordera le sujet de son fils cadet, rien n'est moins sûr : celui-ci est un homme discret !