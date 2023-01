"Cela deviendra un tel cirque" : William et Harry bientôt confrontés, des règlements de compte imposés par le roi

Cette fois, c'est trop ! Le roi Charles a décidé de prendre le taureau par les cornes concernant la dispute entre ses fils, le prince Harry et le prince William. Selon le Dailymail, la famille royale souhaiterait ainsi que les deux frères aient une confrontation franche afin de se réconcilier avant le couronnement du roi prévu le 6 mai 2023. "Le problème peut être résolu", a déclaré la source au Times, Les deux parties doivent lever les mains et admettre que ''nous n'avons pas tout réussi et que nous avons eu beaucoup d'erreurs"... Il faudra de la souplesse de part et d'autre, mais c'est possible".

Si le roi Charles III et le prince Harry ont déjà fait part de leur désir de réconciliation, le prince William pourrait être plus difficile à convaincre. En effet, le mari de Kate Middleton aurait très mal pris les révélations faites par son frère dans son ouvrage Spare paru depuis quelques jours. Le prince Harry y a partagé des souvenirs très personnels de leurs prises de bec fraternelles, a révélé des SMS entre sa femme Meghan et Kate Middleton lors de leur tristement célèbre dispute sur la robe de demoiselle d'honneur de Charlotte et a accusé le futur roi et la future reine d'avoir approuvé son costume nazi qui avait fait scandale à son adolescence.

Ils doivent les inviter avant le couronnement

Une deuxième source a déclaré : "Ils doivent les inviter avant le couronnement, sinon cela deviendra un tel cirque et une telle distraction". Alors le prince Harry et son épouse recevront-ils bientôt une invitation pour des pourparlers de paix au Palais ?

Par le passé, le prince Harry a déclaré qu'il serait ouvert à une réconciliation et même à un retour à un rôle royal partiel, à condition qu'il puisse avoir des conversations "franches" avec sa famille, qui resteraient privées. Il a également déclaré qu'il exigerait des excuses de la part de la famille royale envers Meghan s'il devait revenir dans la famille royale. Il a affirmé que "si les gens avaient écouté" ses préoccupations plus tôt, le fossé entre lui et Meghan et le reste de la famille royale ne se serait pas creusé autant. On ne sait pas exactement pourquoi Harry veut que sa famille s'excuse auprès de sa femme, mais il a affirmé qu'il menait le "bon combat" en prenant le parti de Meghan.