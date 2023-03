Diaporama : Harry et Meghan invités au couronnement : Charles prêt à un dernier sacrifice pour voir son fils

1 / 19 Harry et Meghan invités au couronnement : Charles prêt à un dernier sacrifice pour voir son fils

2 / 19 C'est désormais officiel : le prince Harry et Meghan Markle font bien partie de la liste des invités du couronnement Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas reçu par Le prince Harry, duc de Sussex, aux "Invictus Games" à La Haye. Ils ont assisté à une compétition de basket ball handisport. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 19 Comme indiqué au Sunday Times, les parents d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) ont " reçu récemment un mail du bureau de sa majesté à propos du couronnement" a révélé leur porte-parole. Le prince Harry et Meghan Markle sont accueillis par des enfants lors de leur visite au Brighton Pavilion à Brighton le 3 octobre 2018. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 19 Le roi Charles a même fait un autre grand pas vers eux puisqu'il serait prêt à leur laisser Frogmore Cottage le temps de leur séjour s'ils venaient à assister au couronnement. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 19 Pour l'heure, Meghan Markle et le prince Harry ne souhaitent pas donner de réponse Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au gala musical "100 Days to Peace", célébrant le centenaire de la fin de la première guerre mondiale à Central Hall Westminster. Présenté par les Royal Armouries, le concert est au profit de trois organismes de bienfaisance ("Help for Heroes", "Combat Stress" et "Heads Together") oeuvrant pour soutenir les anciens combattants faisant face à des problèmes de santé mentale. Londres, le 6 septembre 2018. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 19 Harry et Meghan accepteront-ils cette main tendue ? Il y a encore quelques semaines, ils apprenaient que le roi Charles voulaient les voir partir de Frogmore Cottage et débarrasser toutes leurs affaires. Une missive qui faisait suite à la publication des mémoires explosives du duc de Sussex. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas reçu par Le prince Harry, duc de Sussex, aux "Invictus Games" à La Haye, le 22 avril 2022. Ils ont assisté à une compétition de basket ball handisport. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 19 Présents ou pas, l'avenir nous le dira ! Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à la soirée WellChild Awards à l'hôtel Royal Lancaster à Londres le 4 septembre 2018. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

