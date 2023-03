Prince Harry et Meghan Markle : "Furieux" et "choqués" de leur expulsion... Camilla Parker-Bowles responsable ?

C'est LA décision sur laquelle le Royaume-Uni s'écharpe ces derniers jours : pourquoi le roi Charles III a-t-il demandé au prince Harry et à Meghan Markle de libérer le Frogmore Cottage ? Située sur le domaine de Windsor, cette grande maison leur avait été prêtée par la reine Elizabeth II après leur mariage et a vu naître le petit Archie avant leur départ aux Etats-Unis. Depuis, le cottage était resté quasi inoccupée (la princesse Eugenie y a vécu quelques mois), à l'exception des très rares retours du fils cadet du souverain et de sa famille.

C'est d'ailleurs la raison invoquée par Charles III : dans l'optique de la réduction des coûts de la Couronne, plus question d'entretenir une maison pour rien. Le prince Harry et Meghan Markle ont donc reçu l'ordre de rendre les clés avant l'été et de vider toutes leurs affaires. Un ordre sur lequel Buckingham Palace n'a pas voulu s'exprimer, arguant qu'il s'agissait là d'une "affaire privée et familiale". Mais les représentants du prince Harry et de sa femme ne semblaient pas du même avis !

En effet, ils ont confirmé officiellement l'ordre donné quelques heures plus tard et seraient déjà en train de s'activer pour le transfert de leurs biens vers la Californie. Une prise de parole qui prouve, selon les experts, le "choc" et la "fureur" du couple, qui s'éloigne encore un peu plus de la famille royale. Mais c'était peut-être le but du roi Charles ! Les journaux britanniques, ce vendredi, sont formels en effet : cette décision était en réalité des représailles contre son fils.

Camilla en colère ?

Le souverain n'aurait pas aimé, selon eux, la façon dont Camilla, sa femme, était traitée dans Spare (Le Suppléant), l'autobiographie si scandaleuse du prince Harry sortie début janvier. Décrite comme une femme prête à tout pour améliorer son image, même à enfoncer les deux fils de Charles III, elle est surnommée "la méchante belle-mère" et fait partie des personnages de la famille royale à être les plus attaqués, avec Kate Middleton, notamment.

Ce qui n'aurait pas du tout plu au roi Charles III : comme il l'avait dit à son fils avant la parution des mémoires, la reine consort était la ligne rouge à ne pas dépasser. Conséquence, ce déménagement et une présence du prince Harry au couronnement qui s'éloigne de plus en plus, même si rien n'a été acté officiellement...