Meghan Markle et Harry expulsés par Charles III, leurs enfants Lilibet et Archie impactés

L'égo des Sussex en a pris un sacré coup. Meghan Markle et le prince Harry ont appris qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans leur résidence de Windsor. Juste après leur mariage, la reine Elizabeth II leur avait fait cadeau de Frogmore Cottage, une petite maison de cinq chambres tout de même dans laquelle ils ont vu naître leur famille avec l'arrivée d'Archie en 2019 avant que Lilibet ne vienne agrandir la famille en juin 2021 en Californie cette fois-ci. En 2020, le couple quittait officiellement Londres pour traverser l'Atlantique et s'installer au Canada dans un premier temps avant d'investir un magnifique manoir dans le quartier de Montecito, non loin de Los Angeles.

Frogmore Cottage leur appartenait encore malgré la décision des Sussex de s'écarter de la monarchie britannique, ce qui leur donnait la possibilité de revenir en toute sérénité au Royaume-Uni quand le besoin et les obligations familiales se faisaient sentir. Mais le roi Charles III a coupé court aux privilèges après la publication des mémoires explosives de son fils : Meghan et Harry devront lui rendre les clés avant le début de l'été. Ils devraient donc a priori pouvoir encore y loger s'ils viennent au couronnement de Charles prévu le 6 mai prochain.

Mais leur présence n'est pas certaine. Charles aurait demandé à ce que Meghan Markle ne soit pas présente. Se pose aussi la question de la sécurité. Si les Sussex ont demandé de continuer à bénéficier d'une garde rapprochée lors de leur venue en Angleterre, la requête leur a été refusée pour la simple et bonne raison que s'ils en souhaitent une, ils doivent la payer de leur poche. Autant de contraintes à laquelle se rajoutera donc très vite l'absence de logement. Si Harry et Meghan n'en ont sûrement pas grand chose à faire d'être tenus éloignés de ceux à qui ils ont fait beaucoup de reproches, Archie et Lilibet se retrouvent bien malgré eux privés du reste de leur famille.

Archie et Lilibet loin de leur grand-père

Nul doute que le roi Charles III doit être bien triste à l'idée de ne plus pouvoir voir ses petits-enfants près de lui. Sous ses airs de Souverain bientôt couronné, le mari de Camilla Parker-Bowles est un papi gâteau dont le principal objectif est de profiter de sa descendance. Pour ses 70 ans, Charles avait notamment pris la pose avec sa femme, ses fils, ses belles-filles et George, Charlotte et Louis. Cliché sur lequel on lui avait rarement connu un si grand sourire. Une photo que n'auront donc sûrement jamais la chance de connaître Archie et Lilibet...