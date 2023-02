Prince Harry très exigeant : déjà plus de 300 000 euros payés par les Britanniques pour un caprice

Voilà une nouvelle qui devrait faire blêmir les Britanniques, déjà pas très gâtés par le soleil. Comme l'ont indiqué les médias britanniques dont le Daily Mail après avoir eu accès au dossier, les Anglais ont déjà déboursé une sacrée somme pour le prince Harry. Le tout sans même que l'argent ne serve à financer clairement une action. Pas du tout ! A l'automne 2021, une bataille judiciaire a été lancée par le duc de Sussex contre le ministère de l'Intérieur. En cause ? Le fait que le service de sécurité qu'il exige pour lui et sa famille lors de leur venue sur le sol britannique lui soit refusé.

Si aucun billet n'est sorti pour assurer la sécurité des Sussex, ils ont en revanche servi à financer les frais d'avocat et de justice que le combat nécessite depuis son lancement. Et ce ne sont pas moins de 335 000 euros que le peuple britannique a payé de sa poche pour les affaires du prince Harry. Autant dire que le dénouement de l'affaire, dont le prochain volet est attendu au mois d'avril, sera grandement suivi par le public.

Un ancien employé de Scotland Yard, quartier général de la police de Londres, s'est exprimé auprès des journalistes de The Sun. Pour lui, il n'y a aucune raison que le prince Harry bénéficie des services de la maison pour ses déplacements dans le pays : "S'attendre à une protection fournie par l'État est arrogant et irrationnel. [...] Il souhaite une protection uniquement parce qu'il pense que son importance est moindre sans elle." Cette requête avait été refusée, estimant qu'en quittant le premier rang des Windsor, Harry renonçait aux privilèges et avantages financiers auxquels les membres de la Firme ont normalement droit.

Le prince Harry, bête noire des Anglais depuis son départ

En prenant la décision d'abandonner son rôle pour vivre une vie plus discrète en Amérique avec Meghan Markle et leurs enfants, le prince Harry s'est mis à dos une bonne partie de ses admirateurs. Si au départ, ces derniers avaient du mal à supporter l'idée qu'il froisse sa grand-mère, la regrettée reine Elizabeth II, la suite n'a fait qu'empirer les choses.

L'interview d'Oprah Winfrey, la sortie du documentaire Harry & Meghan sur Netflix puis la publication des mémoires du prince en janvier sont autant de gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase de la patience et de la bienveillance des fans de la Couronne. Apprendre qu'en plus, le duc de Sussex leur coûte de l'argent ne devrait donc pas plaire à tout le monde et détériorer encore un peu plus l'avis déjà très peu glorieux que la majorité des Britanniques se font du prince Harry...