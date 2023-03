Diaporama : Meghan Markle et Harry expulsés par Charles III, leurs enfants Lilibet et Archie impactés

1 / 18 Meghan Markle et Harry expulsés par Charles III, leurs enfants Lilibet et Archie impactés

2 / 18 Archie et Lilibet vont pâtir bien malgré eux de la décision de leur grand-père, le roi Charles III Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, participent à une réunion sur l'égalité des genres avec les membres du Queen's Commonwealth Trust (dont elle est vice-présidente) et du sommet One Young World au château de Windsor. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 18 Il a en effet décidé de retirer Frogmore Cottage à Meghan Markle et au prince Harry, afin de laisser les lieux au prince Andrew Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, assistent au 'Remembrance Day', une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont battus pour la Grande-Bretagne, à Westminster Abbey, le 7 novembre 2019. © Ray Tang via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

4 / 18 Ce retrait de résidence pourrait bien signer la fin de Meghan et Harry au Royaume-Uni. Déjà rarement présents sur le territoire pour des raisons de sécurité, le fait de ne plus savoir où loger pose d'autant plus problème désormais. Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent pour une réunion sur l'égalité des genres avec les membres du Queen's Commonwealth Trust (dont elle est vice-présidente) et du sommet One Young World au château de Windsor, le 25 octobre 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 18 Il se pourrait donc que les Sussex ne remettent plus les pieds à Londres, sauf organisation bien ficelée au préalable Meghan Markle, duchesse de Sussex, assiste au 'Remembrance Day', une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont battus pour la Grande-Bretagne, à Westminster Abbey, le 7 novembre 2019. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 18 Ce qui priverait bien malgré eux Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, du reste de la famille avec qui ils n'ont pas eu beaucoup de contact depuis leur naissance Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 18 Un éloignement dont le roi Charles III, véritable papi gâteau, devrait souffrir également Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la réception des industries créatives et des entreprises à Johannesburg, le 2 octobre 2019. Sur place, le couple princier rencontre des représentants des milieux d'affaires britanniques et sud-africains dont des jeunes entrepreneurs locaux. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

