Charles III en France avec Camilla avant le couronnement : le roi va se rendre dans une région riche en souvenirs

Un souverain en visite en France ! Cela approche... Dans quelques semaines, à la fin du mois de mars, le roi Charles III et sa femme, la reine consort Camilla, viendront en visite officielle à Paris, comme ils l'avaient promis à Emmanuel Macron lors de leur rencontre en septembre dernier, à l'occasion de la mort d'Elizabeth II.

Si, à l'époque, les deux chefs d'état avaient convenu que le moment était mal choisi pour évoquer ce premier voyage officiel à l'étranger en tant que souverain, il semble qu'ils aient trouvé un terrain d'entente sur une visite fin mars, environ un mois avant le couronnement de Charles III, qui s'annonce grandiose.

Et le programme s'annonce chargé : le couple royal devrait bien sûr rencontrer Emmanuel Macron et sa femme Brigitte à l'Elysée pour un court séjour parisien, avant de partir en province. En effet, le roi Charles voudrait visiter Bordeaux, selon le quotidien régional Sud-Ouest, et les vignobles qui entourent la ville, faisant la célébrité de la région. Epicurien, le père de William et Harry avait d'ailleurs déjà visité le Bordelais il y a très longtemps.

Le symbole de l'amitié franco-britannique

En effet, il y était venu très jeune, en 1977, alors qu'il n'était pas encore marié avec la princesse Diana pour l'inauguration d'une exposition et avait fait un tour chez les meilleurs producteurs de vin. Une région particulièrement aimée par la famille royale, d'ailleurs, puisque la reine Elizabeth, accompagnée de François Mitterrand et sa femme Danielle et du maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas, avait visité les lieux.

En tout cas, la rencontre entre les deux couples s'annonce belle : alors qu'ils se sont rencontrés il y a quelques années, lors de sommets internationaux, et que le président était allé à Londres pour les commémorations de l'appel du 18 juin en 2020, le chef de l'état français et le roi britannique s'étaient entretenus après la mort de la reine Elizabeth II. Et Emmanuel Macron avait réaffirmé à son interlocuteur l'amitié de la France. "J'ai eu l'occasion d'inviter le roi Charles à venir en France lorsque cela sera approprié pour lui. Je pense que le peuple britannique et le roi ont ressenti la profonde affection de la France à leur égard et l'émotion que nous avons partagée", avait-il raconté.

L'occasion pour le prince Charles de pratiquer son français, lui qui le parle plutôt bien comme ses parents. Et pour la reine Camilla de s'y atteler : la septuagénaire va rencontrer Brigitte Macron pour un moment qui s'annonce agréable !